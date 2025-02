WWE Elimination Chamber 2025: भारत में लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो फैंस को जरूर जाननी चाहिए 

WWE Elimination Chamber Live Streaming Details: फैंस इस समय रेसलमेनिया (WrestleMania 41) के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। हालांकि, उससे पहले एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2025) प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन होना है और इससे सबसे बड़े इवेंट के लिए स्थिति काफी हद तक साफ होने वाली है। इस इवेंट के शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय रह गया है।

इस शो में एक्शन की कमी नहीं होती है और इसमें होने वाले ट्रेडिशनल चैंबर (मेंस और विमेंस) मैच के ऊपर सभी की नज़र सबसे ज्यादा रहती है। इसमें जॉन सीना, सीएम पंक, सैथ रॉलिंस, बेली, एलेक्सा ब्लिस जैसे स्टार्स एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। खैर, हम आपको Elimination Chamber की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

WWE Elimination Chamber का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

Elimination Chamber प्रीमियम लाइव इवेंट 1 मार्च को लाइव आने वाला है। इसका आयोजन टोरंटो, कनाडा के रोजर्स सेंटर में होने वाला है। इस इवेंट के लिए 30 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और इसमें हजारों फैंस का जमावड़ा लगने वाला है।

भारत में WWE Elimination Chamber 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

WWE के दूसरे इवेंट की तरह Elimination Chamber भारत में भी लाइव आएगा। भारत में फैंस इसे रविवार, 2 मार्च सुबह 5:30 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। इंग्लिश में सोनी टेन 1/टेन 1 एचडी, हिंदी में सोनी टेन 3/टेन 3 एचडी और तमिल-तेुलगु में सोनी टेन 4/टेन 4 एचडी में इसे देखा जा सकता है।

आपको बता दें कि ऑनलाइन फैंस इसे सोनी लिव ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा Elimination Chamber 2025 की लाइव कमेंट्री और पल-पल के अपडेट आपको Sportskeeda Hindi पर भी मिलेंगे।

Elimination Chamber 2025 के लिए WWE ने क्या-क्या ऐलान किए हैं?

-) WrestleMania 41 में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच पाने के लिए मेंस Elimination Chamber मैच - जॉन सीना vs सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर vs लोगन पॉल vs डेमियन प्रीस्ट vs सैथ रॉलिंस।

-) WrestleMania 41 में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पाने के लिए विमेंस Elimination Chamber मैच - एलेक्सा ब्लिस vs बियांका ब्लेयर vs रॉक्सेन परेज़ vs नेओमी vs बेली vs लिव मॉर्गन।

-) केविन ओवेंस vs सैमी ज़ेन - Unsanctioned मैच

-) टिफनी स्ट्रैटन (विमेंस चैंपियन) और ट्रिश स्ट्रेटस vs नाया जैक्स और कैंडिस लेरे - टैग टीम मैच

-) द रॉक और कोडी रोड्स का सैगमेंट

