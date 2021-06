WWE Hell in a Cell 2021 में रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर के मैच के 5 संभावित अंत 

WWE के अगले पीपीवी हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 में रिया रिप्ली (Rhea Ripley), शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) के खिलाफ मैच में अपना Raw विमेंस टाइटल डिफेंड करने जा रही हैं। आपको बता दें, रिया रिप्ली WrestleMania 37 में असुका (Asuka) को हराकर नई Raw विमेंस चैंपियन बनी थी। इसके बाद WrestleMania BackLash में असुका और शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में रिया ने अपना टाइटल रिटेन किया था।

WrestleMania BackLash में रिया ने असुका को पिन करके अपना टाइटल रिटेन किया था। यही कारण है कि शार्लेट को Hell in a Cell 2021 में एक बार फिर Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने जा रहा है। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे तरीकों का जिक्र करने वाले हैं जिनसे Hell in a Cell 2021 में रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर के मैच का अंत हो सकता है।

5- WWE सुपरस्टार रिया रिप्ली Hell in a Cell में अपना टाइटल रिटेन कर सकती हैं

रिया रिप्ली ने WWE मेन रोस्टर में आने के बाद से ही Raw विमेंस डिवीजन को डोमिनेंट किया है। आपको बता दें, रिया रिप्ली एकमात्र ऐसी सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान NXT UK, NXT और Raw विमेंस चैंपियनशिप जीता हो। आपको बता दें, पिछली बार रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का वन-ऑन-वन मुकाबला WrestleMania 36 में हुआ था और इस मैच में शार्लेट, रिया को हराकर नई NXT चैंपियन बनी थी।

हालांकि, Hell in a Cell 2021 में होने जा रहे मैच में शार्लेट द्वारा रिया को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती हैं क्योंकि WrestleMania 36 में मिली हार के बाद से ही रिया रिप्ली में काफी बदलाव आ चुका है।इसलिए संभव है कि रिया रिप्ली इस मैच में शार्लेट फ्लेयर को हराकर अपना Raw विमेंस टाइटल रिटेन कर सकती हैं।

Edited by Subham Pal