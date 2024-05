WWE King and Queen of the Ring: 5 बड़ी बातें जो इस इवेंट के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

WWE King and Queen Of The Ring Things Subtly Told: WWE ने हाल ही में सऊदी अरब में King and Queen of the Ring इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस इवेंट में कुछ धमाकेदार मैच देखने को मिले और एक बड़ा टाइटल चेंज हुआ। इसके साथ ही King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल का मैच विवादों में रहा।

इस इवेंट के जरिए अंकल हाउडी के फैक्शन के डेब्यू की अफवाहें थीं लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सऊदी अरब में हुए इस प्रीमियम लाइव इवेंट के जरिए भविष्य में होने वाली कुछ चीज़ें जरूर टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE King and Queen of the Ring के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- WWE Queen of the Ring 2024 नाया जैक्स का पुश जारी रहने वाला है?

नाया जैक्स को WWE में वापसी के बाद से ही बेहतरीन बुकिंग मिल रही है। नाया हाल ही में संपन्न हुए हुए इवेंट में लायरा वैल्किरिया को हराकर Queen of the Ring 2024 बन चुकी हैं। अब जैक्स को SummerSlam में चैंपियनशिप मैच मिलेगा और हील सुपरस्टार यह मुकाबला जीतने का दावा भी कर चुकी हैं।

ऐसा लग रहा है कि WWE इस मुकाबले के बिल्ड-अप के दौरान नाया जैक्स को बड़ा पुश देना जारी रखकर उन्हें WWE विमेंस चैंपियनशिप के बड़े दावेदार के रूप में पेश कर सकती है। इससे SummerSlam में होने जा रहे टाइटल मैच को लेकर काफी हाइप क्रिएट होगा। यही नहीं, यह देखना रोचक होगा कि नाया इस इवेंट में मैच जीतकर अपने करियर में एक बार फिर विमेंस चैंपियन बन पाती हैं या नहीं।

4- WWE King and Queen of the Ring में मिली हार के बाद ओटिस को फैक्शन से बाहर करेंगे चैड गेबल?

Expand Tweet

चैड गेबल को ऐसा लग रहा था कि ओटिस King and Queen of the Ring में उन्हें आईसी चैंपियन बनने में मदद करेंगे। हालांकि, चैड को इस इवेंट में अपने साथी की वजह से टाइटल मैच में हार का सामना करना पड़ा। बता दें, ओटिस ने मुकाबले के दौरान सैमी ज़ेन पर हमला करने के चक्कर में गेबल पर गलती से अटैक कर दिया था।

ज़ेन इसका फायदा उठाकर ब्रॉन्सन रीड को हैलुवा किक देकर मैच जीतने में कामयाब रहे थे। बता दें, ओटिस ने सैमी ज़ेन पर हमला करने के लिए खुद को तैयार करने में काफी समय लिया था। इतने समय में आईसी चैंपियन रिकवर हो गए थे और उनके रास्ते से हटने की वजह से अल्फा अकादमी मेंबर का मूव चैड गेबल को लगा था। देखा जाए तो चैड अपने साथी की वजह से मिली हार से काफी गुस्सा होंगे और यह देखना रोचक होगा कि वो 150 किलो के सुपरस्टार को फैक्शन से बाहर करते हैं या नहीं।

3- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन को भविष्य में गुंथर से बदला लेने का मौका मिल सकता है

गुंथर सऊदी अरब में रैंडी ऑर्टन को हराकर इस साल के King of the Ring बन चुके हैं। हालांकि, रिंग जनरल की यह जीत विवादित है और जब उन्होंने ऑर्टन को पिन किया था तो उस वक्त दिग्गज का कंधा हुआ था। ट्रिपल एच ने भी बैकस्टेज इस विवादित अंत को लेकर बात की।

द गेम ने संकेत दिए कि गुंथर इस विवाद को खत्म करने के लिए भविष्य में वाइपर के खिलाफ एक बार फिर मैच लड़ सकते हैं। रैंडी ऑर्टन फिलहाल चोटिल हो चुके हैं। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि उनके वापसी के बाद इम्पीरियम लीडर से अपना बदला लेने का मौका मिल सकता है।

2- WWE सुपरस्टार डॉमिनिक मिस्टीरियो फिलहाल लिव मॉर्गन के साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं

डॉमिनिक मिस्टीरियो ने King and Queen of the Ring में हुए विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के दौरान दखल देते हुए स्टील चेयर बैकी लिंच की तरफ फेंकी थी। बैकी ने यह चेयर इस्तेमाल नहीं की लेकिन इस वजह से उनका मुकाबले से जरूर ध्यान हट गया। इसका फायदा उठाकर मॉर्गन यह मैच जीतकर नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं।

डॉमिनिक इस मुकाबले में हील सुपरस्टार के नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने से काफी नाखुश थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह उनकी चाल है। जजमेंट डे मेंबर को अच्छी तरह से पता था कि बैकी लिंच मैच जीतने के लिए स्टील चेयर का सहारा नहीं लेंगी और ऐसा उन्होंने केवल उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा था। यही नहीं, डॉमिनिक मिस्टीरियो ने इस चीज़ के जरिए यह भी पता नहीं लगने दिया कि वो लिव मॉर्गन के साथ आ चुके हैं।

1- क्या गुंथर WWE SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं?

गुंथर को King of the Ring बनने की वजह से SummerSlam में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि King of the Ring को इस इवेंट से पहले रैंडी ऑर्टन के खिलाफ रीमैच लड़ना पड़ सकता है। रिंग जनरल को मिल रहे जबरदस्त पुश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर ऑर्टन को हरा सकते हैं।

इसके बाद गुंथर SummerSlam में होने जा रहे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की तैयारी कर सकते हैं। रिंग जनरल WrestleMania में आईसी चैंपियनशिप गंवाने के बाद से ही काफी खूंखार हो चुके हैं और उन्होंने WWE के सबसे बड़े टाइटल पर अपनी निगाहें टिका ली है। यही कारण है कि SummerSlam में शायद ही कोई उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से रोक पाएगा।