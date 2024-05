2 सबसे अच्छी और बुरी चीज़ें जो WWE King and Queen of the Ring 2024 में देखने को मिलीं

King and Queen of the Ring Best & Worst: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट का सफलतापूर्वक समापन देखने को मिल गया है। इस शो में कई शानदार मैच देखने को मिले। WWE द्वारा नए किंग और क्वीन को क्राउन किया गया।

WWE के इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कुछ चीज़ों से फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इसी बीच कुछ जगहों पर सभी को थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा। इस आर्टिकल में हम King and Queen of the Ring इवेंट की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE King and Queen of the Ring की अच्छी बात: लिव मॉर्गन का अपनी कहानी खत्म करना

Expand Tweet

2024 के विमेंस Royal Rumble मैच द्वारा लिव मॉर्गन ने वापसी की थी। इसके बाद से उन्होंने लगातार अपने रिवेंज टूर को लेकर बात की है। उनका लक्ष्य विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनना था। काफी मौकों पर वो टाइटल मैच पाने के करीब आईं लेकिन उन्हें हार मिली।

King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में आखिर लिव मॉर्गन को अपनी स्टोरी को खत्म करने का मौका मिला। उन्होंने बैकी लिंच को हराया और इसी के साथ नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन गईं। मैच में भले ही लिव को चीटिंग से जीत मिली लेकिन फैंस उन्हें चैंपियन बनते हुए देखकर खुश हैं।

1- बुरी बात: WWE King of the Ring मैच का अंत

Expand Tweet

गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने को मिला। यह काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ा और फैंस बहुत खुश नज़र आए। सभी को उम्मीद थी कि मुकाबले का अंत सही तरह से होगा लेकिन WWE ने इस मामले में निराश किया। मैच अचानक ही खत्म हो गया।

फाइनल मैच की शुरुआत धीमे अंदाज में देखने को मिली और जब मुकाबले ने पेस पकड़ना शुरू किया, तो फैंस का इंटरेस्ट तेजी से बढ़ने लगा। इसी बीच रैंडी ने गुंथर पर RKO लगा दिया लेकिन चोटिल घुटने के कारण वो संघर्ष कर रहे थे। गुंथर ने इसी का फायदा उठाकर रोलअप की मदद से पिन करते हुए जीत दर्ज की। गुंथर का जीतना सही रहा लेकिन जिस तरह से WWE ने मैच के अंत को बुक किया, वो खराब चीज़ रही।

2- अच्छी बात: कोडी रोड्स और लोगन पॉल का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच

Expand Tweet

कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच King and Queen of the Ring के मेन इवेंट में मैच देखने को मिला। यह मुकाबला काफी बढ़िया रहा और दोनों ही रेसलर्स ने प्रभावित किया। लोगन पॉल ने मुकाबले में चीटिंग की और बाद में रेफरी भी घायल हो गए।

इसने मैच का रोमांच बढ़ा दिया। बवाल मचने के बाद आखिर कोडी रोड्स ने अंत में लोगन पॉल को अपना फिनिशर देकर धराशाई किया और पिन करते हुए जीत दर्ज की। कोडी और लोगन का यह मैच शुरुआत से लेकर अंत तक काफी रोचक साबित हुआ।

2- बुरी बात: लायरा वैल्किरिया और WWE सुपरस्टार नाया जैक्स के बीच तालमेल की कमी

Expand Tweet

WWE द्वारा Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मैच बुक किया गया। Raw की ओर से लायरा वैल्किरिया और SmackDown की ओर से नाया जैक्स ने मुकाबले में जगह बनाई। फैंस को इस मैच से काफी उम्मीदें थी लेकिन दोनों स्टार्स के बीच तालमेल की मुख्य रूप से कमी देखने को मिली।

नाया जैक्स ने अपनी ताकत का उपयोग करने की कोशिश की और लायरा वैल्किरिया ने कई बार काउंटर किया। इन सभी चीज़ों के बावजूद मुकाबला रोचक नहीं बन पाया। WWE ने इस मामले में निराश किया। लायरा के हालिया मैचों में तालमेल की कमी देखने को मिली है और Queen of the Ring के फाइनल में भी यह चीज़ जारी रही।