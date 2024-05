WWE King and Queen of the Ring 2024 फाइनल मैच कार्ड

King and Queen of the Ring Final Match Card: WWE द्वारा किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस शो की शुरुआत कुछ घंटों बाद होने वाली है और फैंस को कई धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं।

सऊदी अरब में होने वाले इस खास के लिए 6 बढ़िया मैचों का ऐलान किया गया है, जिसमें फैंस को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। इन 6 में से 5 मुकाबले मेन शो और एक मैच किकऑफ शो में देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स, बैकी लिंच, सैमी ज़ेन और बियांका ब्लेयर-जेड कार्गिल अपने-अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे।

आपको बता दें कि लोगन पॉल, चैड गेबल, ब्रॉन्सन रीड, लिव मॉर्गन और इंडी हार्टवेल-कैंडिस लेरे के पास चैंपियनशिप जीतने का मौका होने वाला है। इसके अलावा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल भी होगा। इस टूर्नामेंट को जीतने का महत्व काफी ज्यादा है और इसे जीतने वाले सुपरस्टार को SummerSlam में चैंपियनशिप के लिए मैच भी मिलेगा।

Raw से गुंथर और SmackDown से रैंडी ऑर्टन ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की बात की जाए, तो Raw से लायरा वैल्किरिया और SmackDown से नाया जैक्स फाइनल में पहुुंची हैं। इन चारों सुपरस्टार्स के पास पहली बार किंग या फिर क्वीन बनने का मौका होने वाला है। इसी वजह से यह दोनों मैच काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। आइए नज़र डालते हैं इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं।

WWE King and Queen of the Ring 2024 का फाइनल मैच कार्ड:

1) कोडी रोड्स (चैंपियन) vs लोगन पॉल - अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

2) बैकी लिंच (चैंपियन) vs लिव मॉर्गन - WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

3) सैमी ज़ेन (चैंपियन) vs ब्रॉन्सन रीड vs चैड गेबल - आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

4) गुंथर vs रैंडी ऑर्टन - King of the Ring टूर्नामेंट फाइनल

5) लायरा वैल्किरिया vs नाया जैक्स - Queen of the Ring टूर्नामेंट फाइनल

6) जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर (चैंपियन) vs इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे - WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच (प्री-शो)

