WWE में King of the Ring बनने वाले सभी Superstars की लिस्ट: Brock Lesnar के अलावा कई दिग्गजों के नाम शामिल

WWE King of the Ring winners: WWE King of the Ring का इतिहास काफी पुराना रहा है। इसकी शुरूआत साल 1985 में हुई थी और डॉन मुराको (Don Muraco) WWE इतिहास के पहले King of the Ring बने थे। इसके बाद से ही ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) समेत कई बड़े सुपरस्टार्स यह खिताब हासिल कर चुके हैं। वहीं, ब्रेट हार्ट (Bret Hart) एकमात्र सुपरस्टार हैं जो लगातार दो बार (1991,1993) King of the Ring बनने में कामयाब रहे हैं।

WWE King of the Ring विजेताओं की लिस्ट:

डॉन मुराको (1985)

हार्ले रेस (1986)

रैंडी सैवेज (1987)

टेड डिबियस (1988)

टीटो सैंटाना (1989)

ब्रेट हार्ट (1991)

ब्रेट हार्ट (1993)

ओवन हार्ट (1994)

मेबल (1995)

स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (1996)

ट्रिपल एच (1997)

केन शैमरॉक (1998)

बिली गन (1999)

कर्ट एंगल (2000)

ऐज (2001)

ब्रॉक लैसनर (2002)

बुकर टी (2006)

विलियम रीगल (2008)

शेमस (2010)

वेड बैरेट (2015)

बैरन कॉर्बिन (2019)

ज़ेवियर वुड्स (2021)

WWE ने विमेंस सुपरस्टार्स को ध्यान में रखते हुए साल 2021 में Queen of the Ring की शुरूआत की थी। बता दें, ज़ेलिना वेगा WWE इतिहास की पहली Queen of the Ring हैं।

WWE को जल्द ही मिलेंगे साल 2024 के King and Queen of the Ring के विजेता

WWE 25 मई को सऊदी अरब में King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट के जरिए WWE को साल 2024 के King and Queen of the Ring विजेता मिल जाएंगे। बता दें, इन दोनों टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं। King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दो बड़े मुकाबले गुंथर vs जे उसो और रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा देखने को मिलने वाले हैं।

वहीं, Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इयो स्काई vs लायरा वैल्किरिया और नाया जैक्स vs बियांका ब्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। इस हफ्ते Raw और SmackDown के एपिसोड के जरिए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। अफवाहों की माने तो गुंथर इस साल के King of the Ring विजेता बन सकते हैं। वहीं, Queen of the Ring के विजेता का साफ-साफ अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है।

