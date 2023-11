"CM Punk ने जानबूझकर खुद को AEW से फायर कराया"- WWE दिग्गज ने पूर्व चैंपियन को लेकर दिया बड़ा बयान, लगाए कड़े आरोप

CM Punk: WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series 2023) में सीएम पंक (CM Punk) की वापसी ने चौंकाया। वो इस हफ्ते Raw के एपिसोड का भी हिस्सा बने थे। पंक को कुछ महीनों पहले AEW से रिलीज किया गया था और अब वो WWE का हिस्सा हैं। इसी चीज़ को लेकर बात करते हुए डच मेंटल (Dutch Mantell) ने बड़ा बयान दिया है।

Story Time with Dutch Mantell शो पर WWE दिग्गज डच मेंटल ने सीएम पंक को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि पूर्व WWE चैंपियन सीएम पंक ने संभावित तौर खुद को AEW से रिलीज कराने के लिए All In में बैकस्टेज विवाद खड़े किए। मेंटल ने यह भी कहा कि पंक को AEW से फायर होने पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। सीएम पंक पर कड़े आरोप लगाते हुए दिग्गज ने कहा,

"मुझे लगता है कि वो (सीएम पंक) चाहते थे कि AEW उन्हें फायर करें क्योंकि यही चीज़ सही थी। वो एक मुंहफट व्यक्ति हैं और कोई नहीं बताता कि उन्हें क्या करना है। 'अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं, तो ठीक है, फायर कर दीजिए।' उन्हें उतनी परवाह नहीं है। पहले मुझे ऐसा नहीं लगा था लेकिन अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है, मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को AEW से फायर कराया।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

WWE दिग्गज Dutch Mantell को लगता है कि CM Punk के शेड्यूल में आगे जाकर बदलाव होगा

सीएम पंक वापसी के बाद Raw के एपिसोड में नज़र आए थे। उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी बीच डच मेंटल ने Story Time with Dutch Mantell शो पर ही बड़ा दावा किया। उन्हें लगता है कि कुछ समय तक सीएम पंक को लगातार शोज़ का हिस्सा बनाया जाएगा लेकिन बाद में उन्हें पार्ट-टाइमर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।

"मुझे नहीं लगता है कि वो फुल टाइमर के रूप में काम करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस तरह से सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं और फिर WWE उन्हें पीछे खींच सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो सीएम पंक को साप्तहिक शोज़ का लगातार हिस्सा बनाएंगे।"

देखना होगा कि सीएम पंक का WWE में वापसी के बाद पहला मैच कब और किस सुपरस्टार के खिलाफ आता है।