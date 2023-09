WWE दिग्गज John Cena ने Superstar Spectacle को हाइप करने के लिए तस्वीर की पोस्ट, Seth Rollins के साथ मिलकर मचाएंगे बवाल

John Cena: WWE Superstar Spectacle में फैंस को बहुत मजा आएगा। भारतीय फैंस को जॉन सीना (John Cena) एक्शन में दिखेंगे। सीना भी भारतीय धरती पर एक्शन दिखाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। इस इवेंट को वो बहुत हाइप कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस बार Superstar Spectacle की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने इवेंट से कुछ घंटे पहले ये काम किया।

Superstar Spectacle इवेंट का आयोजन जीएमसी बालायोगी इंडोर स्टेडियम (गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम), हैदराबाद में होगा। WWE ने कुछ हफ्ते पहले ऐलान किया था कि जॉन सीना की कंपनी में वापसी होगी। इसके बाद यह भी बताया गया था कि सीना भारत में होने वाले इवेंट का हिस्सा भी रहेंगे।

WWE ने बहुत जल्द Superstar Spectacle इवेंट के लिए सीना के मैच का ऐलान भी कर दिया था। जॉन सीना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के साथ टीम बनाकर लुडविग काइजर और जियोवानी विंची का सामना करेंगे। जॉन ने Superstar Spectacle की तस्वीर शेयर की। इस फोटो में वो सभी सुपरस्टार नज़र आ रहे हैं जो इस इवेंट का हिस्सा होंगे। हालांकि बैकी लिंच का जलवा फैंस को नहीं देखने को मिलेगा।

Superstar Spectacle 2023 में कुछ अन्य मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। विमेंस डिवीजन का जलवा भी देखने को मिलेगा। रिया रिप्ली अपने टाइटल को नटालिया के खिलाफ डिफेंड करेंगी। भारतीय सुपरस्टार्स वीर महान, सांगा और जिंदर महल का जलवा भी फैंस को देखने को मिलेगा।

WWE सुपरस्टार Becky Lynch ने दी थी अपनी प्रतिक्रिया

इवेंट से पहले भारतीय फैंस को जरूर बड़ा झटका लगा था। बैकी लिंच ने बताया कि वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। दरअसल उनका पासपोर्ट थोड़ा सा फट गया था, इस वजह से उन्हें दक्षिण एशियाई देश की यात्रा करने से रोक दिया गया। लिंंच ने इसके बाद फैंस से माफी मांगी थी।

जॉन सीना और सैथ रॉलिंस इस बार टैग टीम बनाकर मैच लड़ेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस को कितना मजा आएगा। रॉलिंस भी अब कंपनी के बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं। सीना और उनकी केमिस्ट्री फैंस को अच्छी लगेगी।

Watch the LIVE coverage of WWE RAW every Tuesday on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 (Hindi) & Sony Sports Ten 4 (Tamil & Telugu) channels at 5:30 am IST.

Sony Sports Network is the official broadcaster of WWE in India.