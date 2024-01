WWE दिग्गज ने CM Punk के कंपनी में वापसी के बाद पहले मैच को लेकर दिया बड़ा बयान, बांधे तारीफों के पुल

CM Punk: WWE सुपरस्टार सीएम पंक (CM Punk) के आने से कंपनी को कई फायदे हुए हैं। WWE हॉल ऑफ फेमर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाइव इवेंट्स रोड डॉग (Road Dogg) का ऐसा मानना है और उन्होंने अपने विचार हाल में एक पॉडकास्ट में साझा किए।

कंपनी ने हाल में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक लाइव इवेंट रखा था। यह इवेंट काफी कामयाब रहा था। इसे 2023 का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला और टीवी पर ना प्रसारित होने वाला शो बताया जा रहा है। इवेंट में सीएम पंक का मुकाबला डॉमिनिक मिस्टीरियो से हुआ था, जो पंक का वापसी के बाद पहला मैच था।

Oh You Didn't Know नाम के यूट्यूब वीडियो में रोड डॉग ने बताया कि कैसे पंक का नाम जुड़ते ही शो की वैल्यू बढ़ गई थी। उन्होंने पंक को एक नीडल मूवर बताया। उन्होंने पंक की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा,

"मैं शो के परिणाम से खुश था। उससे भी ज्यादा खुश था कि पंक ने उस शो में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी क्योंकि वहां होना ही एक बड़ी बात है। वहां एलए में भी थे। बिजनेस आगे बढ़ रहा है और हमने टिकट में उनका नाम जोड़ा, जिसके बाद शो और भी खास हो गया। यह सच है। आप सच की बात करते हैं और हमने सच के बारे में यहां बात की हुई है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने नीडल को मूव होते हुए देखा है। यह कहना एक बड़ी बात होगी, कि जबसे मैंने इस पोजिशन पर काम किया है, तबसे कभी भी मैंने नीडल को ऐसे बदलते हुए नहीं देखा है।"

सीएम पंक ने अपने दूसरे मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लॉस एंजेलिस के लाइव इवेंट में हुए इस मैच में पंक को जीत मिली।

WWE सुपरस्टार CM Punk ने चैंपियन का बनाया मजाक

सीएम पंक ने जिस दिन Raw के साथ साइन किया था, उसी समय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस ने आकर उनपर एक प्रोमो कट किया था। इसके बाद ऐसे कयास लगने लगे थे कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में एक मैच होगा।

पंक ने अब इस संभावना को और बढ़ा दिया है। हाल में ही WWE ने अपने सोशल मीडिया पर रॉलिंस से जुड़ी हुई एक पोस्ट की थी। सीएम पंक ने इसके नीचे अपने कमेंट से इस बात की उम्मीद को बढ़ा दिया है कि अब इन दोनों के बीच की लड़ाई पहले से तेज हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि यह कहानी WrestleMania में खत्म होगी।

Expand Tweet