"मैं उन्हें कैसे हराता?"- WWE दिग्गज Undertaker ने किया चौंकाने वाला खुलासा, The Great Khali का जिक्र करते हुए कही बड़ी बात

The Undertaker on Way to Defeat The Great Khali: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) का काम और नाम ही लोगों के मन में डर बैठा सकता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने मूव्स को हमेशा बढ़ाने का काम किया और अब उन्होंने हाल में एक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने ऐसा करना क्यों शुरू किया था।

द अंडरटेकर को फैंस ने पहले एक चोकस्लैम और उसके बाद एक टुम्बस्टोन पाइलड्राइवर के जरिए अपने विरोधियों को चित करते हुए देखा था। 2000 के दौर में उन्होंने अपने मूव सेट में बदलाव किया और वह हेल्स गेट नाम के चोक को लेकर आए। यह कोई सबमिशन होल्ड नहीं था बल्कि एक त्रिकोणीय चोक था, जिसके लगते ही विरोधी चंद ही सेकेंड्स में हवा के लिए जूझने लगता था और हार मानकर टैपआउट कर देता था।

क्रिस वैन व्लीट के हालिया Insight एपिसोड में टेकर ने बताया कि उनकी चोटों के कारण वह स्लो हो गए थे। इसकी वजह से टुम्बस्टोन लगा पाना संभव नहीं था और उन्होंने हेल्स गेट को इजाद किया। उन्होंने द ग्रेट खली को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि कैसे उस मूव के जरिए ही वह उन्हें हरा सके थे। उन्होंने कहा,

"मैंने हेल्स गेट का इस्तेमाल किया, जो मेरे करियर में काफी देर के बाद जुड़ा था। वह बस अलग से ऑप्शन के रूप में था। मैंने उसे इसलिए जोड़ा, क्योंकि मैं बड़े साइज के लोगों के साथ लड़ते हुए थक जाता था। मैं उन्हें उठाकर पटक नहीं सकता था, जैसे कि मैं पहले कर पाता था। मुझे एक तरीका ढूंढना था, नहीं तो आप द ग्रेट खली को कैसे हराते, नहीं? आप उन्हें चोक कर सकते हैं। यह खुद को बचाने का तरीका था, जिसमें कि आप अलग-अलग तरीके देख रहे थे, जिससे अलग अलग लोगों को हराया जा सके ताकि आप उन्हें खराब टुम्बस्टोन ना दें।"

Trending

WWE दिग्गज द अंडरटेकर ने बताया कि वह अब रिटायर्ड हैं

द अंडरटेकर ने इसी बातचीत में बताया कि वह अब रिटायर्ड हैं। उनका आखिरी मैच WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स के साथ हुआ बोनयार्ड मैच था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। इस मैच को फैंस के सामने नहीं लड़ा गया था क्योंकि यह समय कोविड का था और उस समय किसी को भी बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कुछ जगहों पर उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन उनकी आखिरी उपस्थिति हाल में कंपनी के शो में हुई थी।

द अंडरटेकर को आखिरी बार WWE टीवी पर WrestleMania XL की नाईट 2 में कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के दौरान देखा गया था। यहां पर उन्होंने द रॉक को एक चोकस्लैम दिया था। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह आने वाले समय में फिर से WWE टीवी पर नजर आएंगे या फिर ऐसा नहीं होगा।