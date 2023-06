WWE Money in the Bank 2017 हाइलाइट्स: भारतीय Superstar ने दिग्गज को चैंपियनशिप मैच में हराया, ऐतिहासिक मुकाबले का हुआ था विवादित अंत

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2017) इवेंट काफी शानदार रहा था। यह इवेंट यादगार साबित हुआ था क्योंकि पहली बार विमेंस स्टार्स का Money in the Bank लैडर मैच बुक किया गया था। इस शो में भारतीय सुपरस्टार जिंदर महल (Jinder Mahal) को दिग्गज पर जीत मिली थी। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2017 इवेंट की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2017 हाइलाइट्स

प्री-शो:

- द हाइप ब्रोज़ ने एक टैग टीम मैच में द कोलोन्स को हराया।

मुख्य शो:

- बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, कार्मेला, नटालिया और टमीना के बीच इतिहास का पहला विमेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। अंत में जेम्स एल्सवर्थ ने ब्रीफकेस निकाला और कार्मेला को दे दिया। कार्मेला इतिहास के पहले MITB लैडर मैच को जीतने में सफल रहीं। 3 रेफरी के बीच निर्णय को लेकर बहस देखने को मिली और जनरल मैनेजर डेनियल ब्रायन ने आकर बताया कि इसका निर्णय अगले SmackDown के एपिसोड में लिया जाएगा। इस ऐतिहासिक मैच का अंत विवादित तरीके से हुआ।

- न्यू डे और द उसोज़ के बीच SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। अंत में न्यू डे जीत के करीब आ गए थे लेकिन उसोज़ रिंग के बाहर हो गए। वो 10 काउंट तक अंदर नहीं आए और इसी कारण न्यू डे की जीत हुई। हालांकि, काउंटआउट से अंत के कारण द उसोज़ चैंपियन बने रहे।

- नेओमी और लाना के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। मैच के अंतिम समय में कार्मेला ने आकर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने के संकेत दिए। लाना का इससे ध्यान भटक गया और नेओमी ने अपना सबमिशन लगाकर लाना को टैपआउट करने पर मजबूर किया। नेओमी ने चैंपियनशिप रिटेन रखी। मैच के बाद कार्मेला ने फिर कैश-इन के संकेत दिए और इस बार भी ब्रीफकेस दांव पर नहीं लगाया।

- जिंदर महल और रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मैच में सिंह ब्रदर्स की लगातार इंटरफेरेंस देखने को मिली और रेफरी ने उन्हें बाद में बैकस्टेज भेजा। जाते समय भारतीय सुपरस्टार्स ने रैंडी के पिता बॉब ऑर्टन पर हमला करने की कोशिश की। द वाईपर ने सिंह ब्रदर्स पर हमला किया। जैसे ही वो रिंग में आए, जिंदर महल ने उनपर खल्लास मूव लगाया और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- ब्रिज़ांगो ने एक टैग टीम मैच में द असेंशन को हराया।

- एजे स्टाइल्स, बैरन कॉर्बिन, डॉल्फ ज़िगलर, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और शिंस्के नाकामुरा के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। 31 मिनट और 45 सेकेंड्स तक चले इस मैच में काफी बवाल मचा। अंत में स्टाइल्स और नाकामुरा लैडर पर लड़ रहे थे। कॉर्बिन ने आकर लैडर को धक्का देते हुए दोनों को नीचे गिराया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

