WWE Money in the Bank 2019 हाइलाइट्स: Brock Lesnar ने चीटिंग से रचा था इतिहास, Roman Reigns ने दुश्मन को 8 सेकेंड्स में चटाई थी धूल

Money in the Bank 2019 Highlights: WWE ने साल 2019 में Money in the Bank के धमाकेदार शो का आयोजन किया था। इस इवेंट में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने चीटिंग से MITB ब्रीफकेस जीतते हुए इतिहास रचा था। वहीं, रोमन रेंस (Roman Reigns) ने अपने दुश्मन को 8 सेकेंड्स में धूल चटाई थी। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE Money in the Bank 2019 के हाइलाइट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Money in the Bank 2019 हाइलाइट्स:

प्री शो

- द उसोज़ ने टैग टीम मैच में डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन को पिनफॉल के जरिए हराया था।

मेन शो

- बेली लैडर मैच में 7 सुपरस्टार्स कार्मेला, डैना ब्रूक, एम्बर मून, मैंडी रोज़, नेओमी, नटालिया और निकी क्रॉस को हराकर विमेंस Money in the Bank विजेता बनी थीं।

- रे मिस्टीरियो ने समोआ जो को 1 मिनट 40 सेकेंड्स में हराकर यूएस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। मुकाबले के बाद जो ने रे पर हमला कर दिया था।

- शेन मैकमैहन ने स्टील केज मैच में द मिज़ को हराया था।

- टोनी नीज़ ने आरिया डेवारी को हराकर WWE क्रूजरवेट चैंपियनशिप रिटेन की थी।

- बैकस्टेज खुद पर हुए खतरनाक हमले की वजह से सैमी ज़ेन मेंस Money in the Bank लैडर मैच से बाहर हो गए थे।

- बैकी लिंच ने लेसी एवंस को सबमिशन के जरिए हराकर Raw विमेंस चैंपियनशिप रिटेन की थी।

- शार्लेट फ्लेयर ने बैकी लिंच को SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया और उन्हें हराकर यह चैंपियनशिप जीत ली थी। जल्द ही, बेली ने शार्लेट पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके उनसे SmackDown विमेंस चैंपियनशिप हासिल कर लिया था।

- रोमन रेंस ने इलायस को स्पीयर देकर केवल 8 सेकेंड्स में हरा दिया था।

- सैथ रॉलिंस ने जबरदस्त मुकाबले में एजे स्टाइल्स को कर्ब स्टॉम्प देकर हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन की थी।

- लार्स सुलिवन ने लूचा हाउस पार्टी पर जबरदस्त हमला करके उनकी हालत खराब कर दी थी।

- कोफी किंग्सटन ने केविन ओवेंस को हराकर WWE चैंपियन के रूप में अपना रन बरकरार रखा था।

- मेन इवेंट में मेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। मुस्तफा अली, एंड्राडे, बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन और रिकोशे ने सैमी ज़ेन के बिना यह मैच लड़ना शुरू किया। अंत में जब अली जीत के करीब थे तो ब्रॉक लैसनर ने एरीना में एंट्री करके मुकाबले में ज़ेन को रिप्लेस किया। इसके बाद ब्रॉक ब्रीफकेस निकालकर मिस्टर Money in the Bank बन गए।

