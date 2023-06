WWE Money in the Bank 2020 हाइलाइट्स: दिग्गजों के बीच हुआ था तगड़ा चैंपियनशिप मैच, मेन इवेंट में रचा गया इतिहास

Money in the Bank 2020: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2020) इवेंट काफी शानदार रहा। इस इवेंट में कुछ तगड़े मैच देखने को मिले। शो के मेन इवेंट में इतिहास रचा गया क्योंकि पहली बार मेंस और विमेंस रेसलर्स के लैडर मुकाबले साथ में देखने को मिले थे। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2020 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2020 हाइलाइट्स

प्री-शो

- जैफ हार्डी ने एक सिंगल्स मैच में सिजेरो को हराया।

मुख्य शो

- न्यू डे, फॉर्गोटन सन्स, जॉन मॉरिसन-द मिज़ और लूचा हाउस पार्टी के बीच SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच हुआ था। बिग ई ने अंत में लूचा हाउस पार्टी के ग्रैन मेटालिक पर अपना फिनिशर बिग एंडिंग लगाया और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- बॉबी लैश्ले ने एक सिंगल्स मैच में आर-ट्रुथ को सिर्फ 1 मिनट 40 सेकेंड्स में हरा दिया।

- बेली और टमीना के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। इस मैच में बेली ने टमीना के समोअन ड्रॉप को काउंटर किया और रोलअप की मदद से मैच जीता। टमीना ने मुकाबले के बाद बेली पर हमला करने की कोशिश की लेकिन साशा बैंक्स ने अपनी दोस्त को बचाया।

- ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हुआ। मैच में काफी बवाल मचा और एक समय लगा कि स्ट्रोमैन फिर से वायट के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि, अंत में उन्होंने ब्रे पर रनिंग पावरस्लैम लगाया और पिन करके जीत हासिल की। स्ट्रोमैन चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

- ड्रू मैकइंटायर और सैथ रॉलिंस के बीच WWE चैंपियनशिप मैच हुआ। रेसलिंग के हिसाब से यह शो का सबसे अच्छा मैच साबित हुआ। दोनों ही रेसलर्स ने मिलकर प्रभावित किया लेकिन अंत में मैकइंटायर से रॉलिंस पर क्लेमोर किक लगाई और पिन करके जीत हासिल करते हुए टाइटल रिटेन किया। मैच के बाद ड्रू ने सैथ को हाथ मिलाने का ऑफर दिया लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया।

- मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच साथ में WWE हेडक्वार्टर्स में हुआ था। WWE ने इतिहास रच दिया था क्योंकि पहली बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लैडर मैच साथ में देखने को मिले थे। विमेंस लैडर मैच के लिए कार्मेला, डैना ब्रुक, लेसी एवंस, ओस्का, नाया जैक्स और शेना बैज़लर आमने-सामने आईं। मेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए एजे स्टाइल्स, एलिस्टर ब्लैक, डेनियल ब्रायन, बैरन कॉर्बिन, ओटिस और रे मिस्टीरियो के बीच एक्शन देखने को मिला। मैच काफी मजेदार रहा। अंत में ओस्का ने बिल्डिंग के टॉप पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट निकाला और जीत हासिल की। मेंस सुपरस्टार्स के ब्रीफकेस को अंत में एजे स्टाइल्स ने निकाला। हालांकि, यह उनके हाथ से फिसल गया और नीचे खड़े ओटिस के हाथ में आ गया। इसी के साथ ओटिस विजेता बने।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes