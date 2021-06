WWE Money in the bank 2021 के मैच कार्ड की भविष्यवाणी 

WWE का अगला पीपीवी मनी इन द बैंक ( Money in the bank ) 2021 है और फोर्ट वर्थ, टेक्सस में डिकेंस एरीना में लाइव ऑडियंस के सामने इस पीपीवी का आयोजन कराया जाएगा। विंस मैकमैहन ने Money in the bank पीपीवी को लाइव ऑडियंस के सामने कराने के लिए इस पीपीवी के तारीख में बदलाव किया था इसलिए ऐसा लग रहा है कि विंस के पास इस पीपीवी के लिए बड़े प्लान मौजूद हैं।

WWE ने इस हफ्ते Raw में Money in the bank 2021 पीपीवी के लिए दो बड़े चैंपियनशिप मैचों की घोषणा की थी और आने वाले समय में धीरे-धीरे इस पीपीवी का पूरा मैच कार्ड सामने आ जाएगा। इस आर्टिकल में हम WWE Money in the bank 2021 के पूरे मैच कार्ड की भविष्यवाणी करने वाले हैं।

7- WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस vs कीथ ली (Money in the bank 2021)

पिछले हफ्ते SmackDown में WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने Hell in a Cell मैच में रे मिस्टीरियो को हराया था। इस मैच के बाद पॉल हेमन ने Talking Smack में ट्राइबल चीफ के अगले चैलेंजर के लिए ओपन चैलेंज दे दिया था। इस ओपन चैलेंज की वजह से WWE में बड़ी वापसी कराने के लिए बिल्कुल सही समय आ चुका है और इस वक्त कीथ ली की वापसी कराना सही रहेगा। ऐसा लग रहा है कि Money in the bank 2021 में लाइव ऑडियंस के मौजूद होने की वजह से इस पीपीवी में रोमन रेंस का बड़ा मैच बुक किया जा सकता है।

इस मैच में बेबीफेस सुपरस्टार कीथ ली को ट्राइबल चीफ का चैलेंजर बनाया जा सकता है। अफवाह है कि कीथ ली की लाइफ पार्टनर मिया यिम को SmackDown का हिस्सा बनाया जा चुका है इसलिए कीथ ली का भी SmackDown के जरिए WWE में वापसी करने का मतलब बनता है। अगर यह मैच होता है तो रोमन रेंस, कीथ ली को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं।

