3 गलतियां जो WWE को Money in the Bank 2024 में Bloodline vs Cody Rhodes, Randy Orton & Kevin Owens मैच में नहीं करनी चाहिए 

Money in the Bank Six Man Tag Team Match Mistakes: WWE में काफी समय से रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और केविन ओवेंस की ब्लडलाइन के साथ दुश्मनी देखने को मिल रही थी। इसके बाद इस फैक्शन ने Backlash France में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) पर हमला करते हुए उनके साथ एक बार फिर दुश्मनी की शुरूआत कर ली थी। इस लड़ाई में कोडी को रैंडी और केविन का साथ मिल चुका है।

यही नहीं, Money in the Bank 2024 के लिए ब्लडलाइन का बेबीफेस स्टार्स के खिलाफ सिक्स-मैन टैग टीम मैच बुक कर दिया गया है। देखा जाए तो इस मुकाबले के धमाकेदार होने की उम्मीद है इसलिए इस मैच में कंपनी को किसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE को Money in the Bank 2024 में ब्लडलाइन vs कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस मैच में नहीं करनी चाहिए।

3- WWE Money in the Bank में होने वाले सिक्स-मैन टैग टीम मैच में रैंडी ऑर्टन को पिन होने के लिए बुक करना

WWE मौजूदा समय में नए ब्लडलाइन को बड़ा पुश दे रही है। यही कारण है कि संभावना है कि कंपनी Money in the Bank में इस फैक्शन को जीत के लिए बुक कर सकती है। देखा जाए तो कोडी रोड्स काफी प्रोटेक्टेड सुपरस्टार हैं इसलिए उन्हें इस मैच में शायद ही पिन होने के लिए बुक किया जाएगा।

संभव है कि कंपनी ब्लडलाइन को ताकतवर दिखाने के लिए इस मुकाबले में दूसरे बड़े बेबीफेस स्टार रैंडी ऑर्टन को पिन होने के लिए बुक कर सकती है। हालांकि, कंपनी को यह गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे भी, रैंडी को पिछले दो मैचों में पिन होना पड़ा है। एक और हार से उनके कैरेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा।

2- WWE Money in the Bank में ब्लडलाइन vs कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन & केविन ओवेंस मैच का DQ के जरिए अंत

कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की टीम WWE में ब्लडलाइन की टक्कर की टीम है। यही कारण है कि एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। संभव है कि बेबीफेस स्टार्स इस मुकाबले में हील फैक्शन पर हावी होकर जीत हासिल करने के काफी करीब भी आ सकते हैं।

इस स्थिति में ब्लडलाइन आपा खोकर बेबीफेस स्टार्स पर हथियार से हमला करते हुए मुकाबले का DQ के जरिए अंत करा सकती है। हालांकि, इतने बड़े मैच का DQ के जरिए अंत करना सही नहीं रहेगा और इससे फैंस का मैच देखने का मजा किरकिरा हो सकता है। यही कारण है कि इस बड़े मुकाबले का नतीजा जरूर आना चाहिए।

1- WWE Money in the Bank में सिक्स-मैन टैग टीम मैच में जैकब फाटू को लड़ने का मौका ही नहीं देना

जैकब फाटू के डेब्यू के साथ ही ब्लडलाइन (सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोआ) में कुल 4 मेंबर्स हो चुके हैं। Money in the Bank के लिए सिक्स-मैन टैग टीम मैच बुक कर दिया गया है लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इस मुकाबले में ब्लडलाइन के कौन से तीन मेंबर लड़ने वाले हैं। देखा जाए तो जैकब फाटू को WWE का हिस्सा बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है।

इस वजह से संभव है कि जैकब को इस सिक्स-मैन टैग टीम मैच में मौका ही नहीं दिया जाए। हालांकि, ऐसा करना बड़ी गलती होगी। देखा जाए तो फाटू डेब्यू के बाद से ही काफी सुर्खियों में आ चुके हैं और उन्हें इस मुकाबले में बुक करके अपना टैलेंट दिखाने का मौका देना चाहिए।