WWE Money in the Bank 2024: शो से पहले सभी मैचों के नतीजों की भविष्यवाणी

Money in the Bank 2024 Match Results Predictions: WWE Money in the Bank 2024 के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। कुछ दिनों बाद इस बड़े इवेंट का आयोजन होगा। शो के लिए 5 मैच ऑफिशियल हो गए हैं और इसमें से दो लैडर मुकाबले हैं। इन मैचों के नतीजों पर फैंस की मुख्य रूप से नज़र होगी। सभी जानना चाहते होंगे कि किन स्टार्स को जीत मिल सकती है। इस आर्टिकल में Money in the Bank 2024 के संभावित नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले हैं।

- सैमी ज़ेन vs ब्रॉन ब्रेकर (WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

सैमी ज़ेन अपने देश कनाडा में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दांव पर लगा रहे हैं। उनके सामने ब्रॉन ब्रेकर हैं, जो अभी तक Raw में आने के बाद से अनडिफिटेड हैं। ब्रेकर ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है और ऐसे में कई लोग उन्हें विजेता के तौर पर देख रहे हैं।

इन सभी चीज़ों के बावजूद लग रहा है कि शेमस या लुडविग काइजर का दखल ब्रेकर की हार का कारण बन सकता है। WWE नहीं चाहेगा कि सैमी ज़ेन को अपने देश में हार मिले। पिछली बार जब कनाडा में प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था, तो रोमन ने सैमी को हार थमाई थी। इस बार जरूर सैमी को जीत के लिए बुक कर सकता है।

संभावित नतीजा: सैमी ज़ेन चैंपियनशिप रिटेन रख सकते हैं

- कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस vs द ब्लडलाइन (सिक्स मैन WWE टैग टीम मैच)

कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की द ब्लडलाइन के साथ स्टोरीलाइन अभी तक काफी शानदार रही है। Money in the Bank 2024 में उनके बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा। ब्लडलाइन की ओर से मुकाबले में हिस्सा लेने वाले स्टार्स का नाम सामने नहीं आया है। यह बात तो तय है कि उनके बीच मैच में बवाल मच सकता है।

इस मुकाबले के दौरान जिमी उसो या रोमन रेंस की वापसी संभव है। कुछ समय पहले टामा टोंगा और टांगा लोआ के भाई हिकुलियो ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह चीज़ संभव है कि जिमी और रोमन की वापसी नहीं हो। ब्लडलाइन को अंत में जिस तरह Backlash France में टांगा लोआ के कारण जीत मिली थी। उसी तरह हिकुलियो नए नाम टाला टोंगा से डेब्यू करते हुए ब्लडलाइन को जीत दिला सकते हैं।

संभावित नतीजा: द ब्लडलाइन की जीत हो सकती है

- डेमियन प्रीस्ट vs सैथ रॉलिंस (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

डेमियन प्रीस्ट और सैथ रॉलिंस दोनों ही शानदार इन-रिंग स्टार्स हैं। इसी वजह से उनके मैच से फैंस को बहुत उम्मीद होगी। मैच में बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। अगर डेमियन प्रीस्ट जीत दर्ज करते हुए चैंपियन बने रहते हैं, तो सैथ उनके चैंपियन रहते हुए कभी वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करेंगे।

दूसरी ओर अगर रॉलिंस जीतते हैं, तो प्रीस्ट को मजबूरन जजमेंट डे को छोड़ना होगा। इस शर्त ने मैच का मजा दोगुना कर दिया है। डेमियन को चैंपियन रहते हुए काफी समय हो गया है और अब लग रहा है कि सैथ उनकी बादशाहत खत्म कर सकते हैं। इससे प्रीस्ट का जजमेंट डे के साथ शानदार स्टोरीलाइन एंगल शुरू होगा। दूसरी ओर सैथ और गुंथर का ड्रीम मुकाबला भी आगे के लिए देखने को मिलेगा।

संभावित नतीजा: सैथ रॉलिंस नए चैंपियन बन सकते हैं

- विमेंस WWE Money in the Bank लैडर मैच

Expand Tweet

चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन, इयो स्काई, लायरा वैल्किरिया और नेओमी का नाम विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए कन्फर्म है। Raw के अगले शो में आईवी नाइल, ज़ोई स्टार्क और डकोटा काई के बीच आखिरी क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलेगा। इस बार का विमेंस MITB मैच काफी टैलेंटेड स्टार्स से भरा है। पिछले साल का विमेंस MITB मैच कई खतरनाक स्पॉट्स और शानदार रेसलिंग के कारण चर्चा का विषय बना था।

इस बार सभी स्टार्स उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटन दोनों को जीत की दावेदार माना जा रहा है। WWE को यहां ग्रीन को जीतने के लिए बुक कनरा चाहिए क्योंकि उनका कैरेक्टर वर्क अभी तक बेहतरीन रहा है। उनपर यह ब्रीफकेस काफी सूट करेगा। टिफनी बहुत टैलेंटेड हैं और वो बिना ब्रीफकेस के भी बहुत जल्दी विमेंस डिवीजन में अपना बड़ा नाम बनाने में सक्षम हैं।

संभावित नतीजा: चेल्सी ग्रीन की जीत हो सकती है

- मेंस WWE Money in the Bank लैडर मैच

Expand Tweet

मेंस Money in the Bank लैडर मैच में कुछ 6 सुपरस्टार्स हिस्सा लेंगे। कार्मेलो हेज, जे उसो, एंड्राडे, चैड गेबल और एलए नाइट के नाम का ऑफिशियल ऐलान देखने को मिल गया है। Raw में शेमस, इल्या ड्रैगूनोव और ड्रू मैकइंटायर के बीच एक आखिरी क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलेगा। WWE ने इस बार MITB मुकाबले में सभी डिजर्विंग स्टार्स को बुक किया है।

सभी स्टार्स को देखकर लग रहा है कि उन्हें जीत मिल सकती है। इसके बावजूद अगर किसी एक स्टार को इसके विजेता के रूप में चुनना हो, तो जे उसो शानदार विकल्प होंगे। पिछले एक साल में उनका काम देखने लायक रहा है और वो जरूर इस मुकाबले में ब्रीफकेस जीतना डिजर्व करते हैं।

संभावित नतीजा: जे उसो जीत सकते हैं