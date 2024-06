WWE Money in the Bank में Bloodline के मैच समेत कई मुकाबलों का नतीजा हुआ लीक, फेमस स्टार की विनिंग स्ट्रीक होगी खत्म और दिग्गजों को मिलेगी हार? 

WWE Money in the Bank Matches Potential Result Leaked: WWE 6 जुलाई (भारत में 7 जुलाई) को अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट के लिए कुल 5 मैच बुक किए गए हैं। अब मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में होने वाले ब्लडलाइन के मैच समेत कई मुकाबलों का नतीजा लीक हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट में दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ सकता है।

इस इवेंट में डेमियन प्रीस्ट को सैथ रॉलिंस के खिलाफ अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जबकि सैमी ज़ेन को ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ अपना आईसी टाइटल डिफेंड करना है। इसके अलावा कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का सिक्स-मैन टैग टीम मैच में ब्लडलाइन से सामना होना है। Betonline के अनुसार डेमियन प्रीस्ट Money in the Bank में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच में जीत के लिए फेवरेट माने जा रहे हैं। डेमियन फिलहाल -300 अंकों से आगे चल रहे हैं जबकि सैथ 200 अंकों पर हैं।

इसका मतलब यह है कि इस इवेंट में शायद वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं, आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन Money in the Bank में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ मैच में फेवरेट माने जा रहे हैं। सैमी इस वक्त -160 अंकों से आगे हैं जबकि ब्रेकर 120 अंक पर हैं। इस वजह से संभावना ज्यादा है कि इस इवेंट में ब्रॉन की विनिंग स्ट्रीक का अंत हो सकता है।

इसके अलावा Money in the Bank में होने वाले सिक्स- मैन टैग टीम मैच में ब्ल्डलाइन -450 अंकों से आगे हैं और उनके यह मैच जीतने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स 275 अंकों पर हैं। बता दें, मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के अंकों का खुलासा इन दोनों मैचों का लाइन-अप फाइनल होने के बाद ही किया जाएगा।

WWE Money in the Bank लैडर मैचों के लिए अभी कई क्वालीफाइंग मैच होने बाकी हैं?

WWE इस हफ्ते SmackDown में मेंस MITB लैडर मैच के 5वें स्पॉट के लिए एलए नाइट vs सैंटोस इस्कोबार vs लोगन पॉल क्वालीफाइंग मैच कराने वाली है। वहीं, फाइनल स्पॉट के लिए अगले हफ्ते Raw में ड्रू मैकइंटायर vs इल्या ड्रैगूनोव vs शेमस मैच होगा।

इसके अलावा SmackDown में टिफनी स्ट्रैटन vs कैंडिस लेरे vs जेड कार्गिल और ब्लेयर डेवनपोर्ट vs नेओमी vs इंडी हार्टवेल के रूप में दो विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच होने हैं। वहीं, अगले हफ्ते Raw में फाइनल एंट्रेंट के लिए आईवी नाइल vs ज़ोई स्टार्क vs डकोटा काई मैच होना है।

