WWE में Roman Reigns के भाई जीतने वाले थे Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट, शॉकिंग खुलासा

WWE Cancelled Jey Uso MITB Win: WWE फैंस को मनी इन द बैंक (Money in the Bank) मैचों का हमेशा इंतजार होता है क्योंकि इसे जीतने वाला स्टार कभी भी वर्ल्ड टाइटल के लिए कैश-इन कर सकता है। इस साल का मेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने जीता था। कई लोगों को यह फैसला सही नहीं लगा था और अब असली विजेता का नाम सामने आ गया है।

Backstage Pass पर मौजूद WrestleVotes Radio के दौरान JoeyVotes और TC ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2024 का मेंस Money in the Bank ब्रीफकेस जो भी जीतता, वो इसे कैश-इन करने में कभी सफल नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि इसे सिर्फ स्टोरीलाइन को बेहतर करने के लिए उपयोग किया जाता और कुछ ऐसा ही असल में देखने को मिला। ड्रू मैकइंटायर का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन सीएम पंक के दखल के चलते पूरी तरह से खराब हो गया।

स्टोरीलाइन को इससे काफी हद तक फायदा हुआ। इसी बीच JoeyVotes और TC ने हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि रोमन रेंस के भाई जे उसो असल में ब्रीफकेस जीतने वाले थे। प्लान यह था कि ब्लडलाइन के कारण जे उसो का कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल होगा। हालांकि, ड्रू मैकइंटायर की स्टोरीलाइन में इसे उपयोग किया गया। हाल ही में WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के एंगल के साथ ब्लडलाइन के कारण जे उसो की हार को बुक किया।

WWE Raw के हालिया एपिसोड में ब्लडलाइन के कारण जे उसो हारे चैंपियनशिप

जे उसो ने कुछ हफ्तों पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। इस हफ्ते Raw में ब्रॉन ब्रेकर को रीमैच मिला और यहां जबरदस्त तरीके से बवाल मचा। ब्लडलाइन के सदस्य रिंगसाइड पर आए और काफी चीजें हुई। इसी बीच जे उसो ने जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर पर साथ में डाइव लगा दी। बाद में ब्रेकर ने सोलो सिकोआ को स्पीयर दिया। इसी के बाद जेकब का गुस्सा फूटा। उन्होंने जे उसो पर हमला किया और ब्रॉन ने फायदा उठाकर उसो को हरा दिया। इसी के साथ वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। देखना होगा कि जे उसो इस चीज का बदला ब्लडलाइन से कैसे लेंगे।

