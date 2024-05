WWE Raw: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते जबरदस्त एपिसोड देखने को मिल सकता है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के लिए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच बुक कर दिए गए हैं। इसके अलावा फेमस सुपरस्टार्स बड़े टाइटल मुकाबले से पहले भिड़ने वाले हैं।

यही नहीं, Raw में अगले प्रीमियम लाइव इवेंट को जबरदस्त तरीके से हाइप किया जा सकता है। साथ ही, रेड ब्रांड में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में सैमी ज़ेन vs चैड गेबल मैच का DQ के जरिए अंत हो सकता है

सैमी ज़ेन ने पिछले हफ्ते Raw में ओटिस को हराया था। वहीं, इस हफ्ते रेड ब्रांड में उनका चैड गेबल से सामना होना है। देखा जाए तो सैमी और गेबल King and Queen of the Ring में ब्रॉन्सन रीड के साथ ट्रिपल थ्रेट आईसी चैंपियनशिप मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। WWE इस टाइटल मुकाबले से पहले इन दोनों सुपरस्टार्स में से किसी को भी शायद ही हार के लिए बुक करना चाहेगी।

इस वजह से Raw में होने जा रहे सैमी ज़ेन vs चैड गेबल मैच के DQ के जरिए अंत होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड के दखल के जरिए इस मुकाबले का DQ के जरिए अंत हो सकता है। इसके बाद रीड अपने दोनों प्रतिद्वंदियों पर जबरदस्त हमला करके उनका बुरा हाल कर सकते हैं।

4- WWE Raw में लायरा वैल्किरिया के Queen of the Ring टूर्नामेंट में सफर का अंत हो सकता है

लायरा वैल्किरिया को WWE Raw में डेब्यू के बाद से ही बड़ा पुश दिया गया है। लायरा Queen of the Ring टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। कईयों का मानना है कि वैल्किरिया इस टूर्नामेंट में कम-से-कम फाइनल तक का सफर तय करेंगी।

हालांकि, पूर्व NXT विमेंस चैंपियन को इस हफ्ते Raw में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इयो स्काई का सामना करना है। देखा जाए तो इयो विमेंस डिवीजन की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक हैं और उनके पास डैमेज कंट्रोल का भी सपोर्ट मौजूद है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि स्काई रेड ब्रांड में अपने साथियों की मदद से लायरा वैल्किरिया को हराते हुए फाइनल में जगह बना सकती हैं।

3- WWE Raw में ब्रॉन स्ट्रोमैन vs जेडी मैकडॉना मैच देखने को मिल सकता है

ब्रॉन स्ट्रोमैन की कुछ हफ्ते पहले Raw के ड्राफ्ट स्पेशल एपिसोड के दौरान वापसी देखने को मिली थी। वापसी के बाद उन्होंने जेडी मैकडॉना और फिन बैलर पर अटैक कर दिया था। इसके बाद से ही स्ट्रोमैन रेड ब्रांड में जजमेंट डे के निशाने पर आ चुके हैं।

बता दें, जजमेंट डे मेंबर जेडी मैकडॉना ने पिछले हफ्ते Raw में ब्रॉन को कंफ्रंट करते हुए उन्हें धमकी दी थी। इस वजह से संभव है कि WWE रेड ब्रांड में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच करा सकती है। अगर यह मैच होता है तो मॉन्स्टर अमंग मैन इस मुकाबले में जेडी का बुरा हाल करते हुए आसानी से हरा सकते हैं।

2- WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव के बड़े फिउड की शुरूआत हो सकती है

इल्या ड्रैगूनोव के King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के बाद उनका सेमीफाइनल में गुंथर के खिलाफ मैच होने की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि, जे उसो ने Raw के आखिरी एपिसोड में इल्या को हराते हुए उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। देखा जाए तो ड्रैगूनोव बेहतरीन टैलेंट हैं और ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास उनके लिए बड़े प्लान मौजूद हैं।

इस वजह से संभव है कि WWE पूर्व NXT चैंपियन को पुश देना जारी रखते हुए उनका किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ फिउड की शुरूआत कर सकती है। अगर ऐसा है तो यह देखना रोचक होगा कि कौन सा सुपरस्टार उनके प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आने वाला है।

1- WWE Raw में जे उसो को लुडविग काइजर की मदद से हरा सकते हैं गुंथर

जे उसो और गुंथर पिछले हफ्ते Raw में क्वार्टरफाइनल जीतकर टूर्नामेंट में बने हुए हैं। अब इन दोनों सुपरस्टार्स का सेमीफाइनल में आमना-सामना होने जा रहा है। देखा जाए तो जे का सिंगल्स सुपरस्टार के रूप में कद काफी बढ़ चुका है और वो रोमन रेंस को भी हराने का कारनामा कर चुके हैं।

यही कारण है कि गुंथर को उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जे उसो Raw में मैच के दौरान रिंग जनरल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस स्थिति में पूर्व आईसी चैंपियन अपने साथी लुडविग काइजर की मदद से मन इवेंट जे को हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले गुंथर ने King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में शेमस को भी लुडविग की मदद से हराया था।