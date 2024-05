WWE Raw: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं 

WWE Raw Surprises: WWE Raw का इस हफ्ते King and Queen of the Ring के बाद पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में गुंथर (Gunther) King of the Ring बनने का जश्न मनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा रेड ब्रांड में एक बड़ा चैंपियनशिप रीमैच देखने को मिलने वाला है।

साथ ही, यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉन ब्रेकर इस हफ्ते Raw में क्या करने वाले हैं। उम्मीद है कि इस शो में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जाएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में चैड गेबल पर अटैक करके अल्फा अकादमी छोड़ सकते हैं ओटिस

चैड गेबल King and Queen of the Ring में ओटिस की मदद से आईसी चैंपियन बनना चाहते थे। हालांकि, 150 किलो के सुपरस्टार ने मैच के दौरान गलती से चैड पर हमला कर दिया था। इस वजह से गेबल आईसी चैंपियन बनने से चूक गए थे।

इस बात की काफी संभावना है कि अल्फा अकादमी लीडर इस हफ्ते Raw में अपनी हार का गुस्सा ओटिस पर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्थिति में पूर्व Money in the Bank विनर का सब्र का बांध टूट सकता है। इसके बाद वो चैड गेबल पर जबरदस्त हमला करके अल्फा अकादमी छोड़ सकते हैं।

4- WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है

ड्रू मैकइंटायर पिछले कुछ समय से चोटिल थे। इस वजह से वो मैच नहीं लड़ पा रहे थे लेकिन वो Raw में जरूर नज़र आ रहे थे। WWE ने खुलासा किया है कि ड्रू पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Clash at the Castle में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे।

बता दें, स्कॉटिश वॉरियर को WWE टीवी पर मैच लड़े हुए डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। यही कारण है कि कंपनी इस हफ्ते Raw में उनका मैच बुक करने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा है तो यह देखना रोचक होगा कि रेड ब्रांड में रिटर्न मैच में ड्रू मैकइंटायर का पहला प्रतिद्वंदी कौन होने वाला है।

3- WWE Raw में ब्रॉन ब्रेकर बवाल मचाना जारी रख सकते हैं

एडम पीयर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को इस साल King of the Ring टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनाया था। इसके बाद से ही ब्रॉन गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते Raw में अपना खतरनाक रूप दिखाया था। ब्रेकर ने रेड ब्रांड में हुए मैच में अपने प्रतिद्वंदी की इतनी बुरी हालत की थी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था।

इसके बाद रिकोशे बैकस्टेज पूर्व NXT चैंपियन के हमले का शिकार बने थे। ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है और वो इस हफ्ते Raw में भी सुपरस्टार्स पर हमला करके बवाल मचाना जारी रख सकते हैं। संभव है कि एडम पीयर्स इससे तंग आकर ब्रॉन को सस्पेंड कर सकते हैं या उनपर भारी जुर्माना लगा सकते हैं।

2- WWE Raw में बैकी लिंच को विमेंस चैंपियनशिप रीमैच में एक बार डॉमिनिक मिस्टीरियो के कारण हार मिल सकती है

Expand Tweet

बैकी लिंच को King and Queen of the Ring में डॉमिनिक मिस्टीरियो के दखल के कारण लिव मॉर्गन के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप गंवानी पड़ी थी। बैकी अपनी हार से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। उन्होंने अपने मुकाबले के बाद बैकस्टेज ऐलान किया था कि वो Raw रीमैच क्लॉज का इस्तेमाल करके लिव के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जगह बनाएंगी।

डॉमिनिक मिस्टीरियो King and Queen of the Ring में मॉर्गन के चैंपियन बनने के बाद नाखुश होने का नाटक कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन की इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक करके उनके साथ होने की बात साफ कर दी है। यही कारण है कि अगर Raw में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रीमैच होता है तो डॉमिनिक मुकाबले में दखल देकर एक बार फिर बैकी लिंच की हार का कारण बन सकते हैं।

1- गुंथर WWE Raw में विवादित अंत का जिक्र करके रैंडी ऑर्टन को रीमैच ऑफर कर सकते हैं

Expand Tweet

गुंथर हालिया इवेंट में रैंडी ऑर्टन को हराकर King of the Ring 2024 बने थे। हालांकि, जब रिंग जनरल ने इस मैच में रैंडी को पिन किया था तो उनका कंधा उठा हुआ था। ऑर्टन को यह विवादित हार रेफरी की गलती के कारण मिली थी। इसके बाद से ही उनके इम्पीरियम लीडर के खिलाफ रीमैच होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और ट्रिपल एच ने भी ऐसा होने के संकेत दिए हैं।

भले ही, गुंथर हील सुपरस्टार हैं लेकिन उनके मन में रेसलिंग को लेकर काफी सम्मान है। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी King of the Ring फाइनल में जीत विवादित बनी रही। यही कारण है कि रिंग जनरल इस हफ्ते Raw में रैंडी ऑर्टन को King of the Ring क्राउन के लिए रीमैच ऑफर कर सकते हैं। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि ऑर्टन इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं।