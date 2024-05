WWE Raw: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते रॉ के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

WWE Raw Things Subtly Told: WWE Raw का इस हफ्ते King and Queen of the Ring के बाद पहला एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में जमकर बवाल हुआ और स्टोरीलाइन को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया गया। रेड ब्रांड के इस एपिसोड का बड़े ट्विस्ट के साथ अंत हुआ।

इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन वापसी के बाद पहला मैच लड़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही, भविष्य के लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- WWE Raw में चैड गेबल जल्द ही अकेले पड़ सकते हैं

चैड गेबल ने इस हफ्ते Raw में भी अपने साथियों के साथ बुरा व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। चैड रेड ब्रांड में ओटिस को अनुशासन सिखाने के लिए उनपर बेल्ट से हमला करना चाहते थे लेकिन मैक्सिन डुप्री ने उन्हें रोक दिया। इस सैगमेंट के दौरान गेबल ने सैमी ज़ेन का बुरा हाल कर दिया था।

ओटिस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ऐसा लग रहा है कि उनके मन में अपने लीडर को लेकर कड़वाहट पैदा हो चुकी है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि 150 किलो के सुपरस्टार आने वाले समय में बाकी अल्फा अकादमी मेंबर्स के साथ मिलकर चैड गेबल के खिलाफ हो सकते हैं। इससे चैड Raw में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे।

4- WWE Raw में ब्रॉन ब्रेकर को सबक सिखाएंगे इल्या ड्रैगूनोव?

जब ब्रॉन ब्रेकर ने पिछले हफ्ते Raw में रिकोशे को स्पीयर दिया था तो इल्या ड्रैगूनोव उस वक्त वहीं मौजूद थे। ब्रेकर ने इस हफ्ते रेड ब्रांड में भी बवाल मचाना जारी रखा। बता दें, ब्रॉन ने Raw में रिकोशे vs इल्या मैच में दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स को स्पीयर देकर चारों खाने चित्त कर दिया था।

इस हमले के बाद ड्रैगूनोव बैकस्टेज कराहते हुए दिखाई दिए थे। देखा जाए तो पूर्व NXT चैंपियन खुद पर हुए इस हमले को आसानी से नहीं भूलेंगे। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इल्या ड्रैगूनोव आने वाले समय में ब्रॉन ब्रेकर को टारगेट करते हुए उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं।

3- WWE Raw में रिया रिप्ली vs लिव मॉर्गन के फिउड में डॉमिनिक मिस्टीरियो की भूमिका अहम रहने वाली है

डेमियन प्रीस्ट ने इस हफ्ते Raw में डॉमिनिक मिस्टीरियो को जिम्मेदारी थी कि वो लिव मॉर्गन के विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने का कारण बनें। हालांकि, डॉमिनिक के दखल के बाद लिव एक बार फिर मैच जीत गईं। मिस्टीरियो इससे नाखुश थे और जल्द ही मॉर्गन ने उन्हें किस कर लिया है।

यह देखकर ऐसा लग है कि लिव मॉर्गन खुद डॉमिनिक मिस्टीरियो को अपनी तरफ करने से कोशिश कर रही हैं। देखा जाए तो रिया रिप्ली को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। यही कारण है कि वो वापसी के बाद टाइटल के साथ-साथ डॉमिनिक को लेकर भी लिव से फिउड करती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही, यह देखना मजेदार होगा कि मिस्टीरियो इस फिउड के दौरान मॉर्गन और रिया में से किसका साथ देने वाले हैं।

2- WWE Raw में डेमियन प्रीस्ट vs ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच देखने को मिल सकता है

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वापसी के बाद जजमेंट डे मेंबर्स फिन बैलर और डॉमिनिक मिस्टीरियो पर हमला कर दिया था। अभी भी ब्रॉन का इस फैक्शन के साथ फिउड जारी है। स्ट्रोमैन ने इस हफ्ते Raw में सिंगल्स मैच में जजमेंट डे मेंबर जेडी मैकडॉना को भी हराया था।

इस मुकाबले से पहले मॉन्स्टर अमंग मैन का रिंग में डेमियन प्रीस्ट के साथ कंफ्रंटेशन भी देखने को मिला था। ऐसा लग रहा है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन vs डेमियन प्रीस्ट मैच कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि, डेमियन को अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि WWE प्रीस्ट का ब्रॉन के खिलाफ मैच कब कराने का फैसला करती है।

1- WWE Clash at the Castle के बाद Raw में अंकल हाउडी के फैक्शन का डेब्यू हो सकता है

WWE में मौजूदा समय में अंकल हाउडी का फैक्शन चर्चा का विषय बन चुका है। काफी समय से इस फैक्शन के WWE में डेब्यू को टीज़ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंकल हाउडी के ग्रुप के डेब्यू की संभावित तारीख सामने आ चुकी है।

इस हफ्ते Raw में इस सुपरनैचुरल ग्रुप से जुड़ा बड़ा मैसेज दिया गया है। इस मैसेज के हर लाइन के पहले शब्द को मिलाकर 17 जून की तारीख आती है। बता दें, इसी दिन Clash at the Castle के बाद रेड ब्रांड के एपिसोड का आयोजन होना है।