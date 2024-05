WWE ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में होने वाले मैचों का किया ऐलान, Raw में Drew Mcintyre समेत कई बड़े स्टार्स मचाएंगे तबाही

WWE: WWE में King and Queen of the Ring की वापसी हो चुकी है। बता दें, इस टूर्नामेंट की शुरूआत इस हफ्ते Raw के एपिसोड के जरिए की जाएगी। वहीं, इसका फाइनल 25 मई को सऊदी अरब में होने जा रहे King and Queen of the Ring इवेंट में होगा। इस इवेंट के जरिए WWE को साल 2024 के किंग और क्वीन ऑफ द रिंग मिल जाएंगे।

इस टूर्नामेंट में Raw के साथ-साथ SmackDown सुपरस्टार्स भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब Raw की तरफ से इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में होने जा रहे मैचों का खुलासा हो चुका है। King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के ब्रैकेट को देखकर लग रहा है कि फैंस को कुछ जबरदस्त मैच देखने को मिलने वाले हैं।

बता दें, ड्रू मैकइंटायर, गुंथर, शेमस जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। वही, रिंग जनरल King of the Ring बनने की रेस में सबसे आगे हैं।

WWE Raw की तरफ से King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच:

ड्रू मैकइंटायर vs फिन बैलर

कोफी किंग्सटन vs रे मिस्टीरियो

रिकोशे vs इल्या ड्रैगूनोव

गुंथर vs शेमस

WWE Raw की तरफ से Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच:

ज़ोई स्टार्क vs आईवी नाइल

शेना बैज़लर vs ज़ेलिना वेगा

लायरा वैल्किरिया vs ओस्का

इयो स्काई vs नटालिया

WWE इन सभी मैचों का आयोजन इस हफ्ते Raw के एपिसोड में कराने वाली है। वहीं, SmackDown की तरफ से अभी तक King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों का खुलासा नहीं हुआ है। बता दें, ब्लू ब्रांड में इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच इसी हफ्ते SmackDown में देखने को मिलने वाले हैं।

WWE King of the Ring टूर्नामेंट में Gunther का पुराने दुश्मन से हो सकता है सामना

WWE ने इस साल Draft के जरिए इल्या ड्रैगूनोव को Raw का हिस्सा बनाया था। बता दें, इल्या ने ही गुंथर के NXT UK चैंपियन के रूप में 870 दिन लंबे रन का अंत किया था। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पुराने दुश्मनों का इस टूर्नामेंट के दौरान आमना-सामना हो सकता है। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि गुंथर और इल्या में से कौन किसे हराकर टूर्नामेंट में बना रहता है।

