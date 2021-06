WWE Raw रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 31 मई 2021 

इस हफ्ते हुआ WWE रॉ (Raw) का एपिसोड अब खत्म हो गया है। पहले ही WWE ने Raw के एपिसोड को खास बनाने के लिए कई बड़े मैचों और सैगमेंट का ऐलान कर दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि Raw का एपिसोड पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा उतरा। ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन, रेजिनाल्ड, एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार्स ने Raw के एपिसोड में पूरी तरह से प्रभावित किया।

यह भी पढ़ें: 4 मौके जब WWE सुपरस्टार्स द्वारा मैकमैहन फैमिली की बुरी तरह पिटाई की

पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि Raw में WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए ड्रू मैकइंटायर vs कोफी किंगस्टन, रेजिनाल्ड vs शायना बैजलर इंटरजेंडर मैच, Raw टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ओमोस और एजे स्टाइल्स vs इलायस और राइकर और रैंडी ऑर्टन vs जेवियर वुड्स के बीच मुकाबले होंगे।

इन सभी के अलावा यूएस चैंपियन शेमस ने Raw में कुल मिलाकर दो मुकाबले लड़े, लेकिन उनके लिए यह एपिसोड काफी ज्यादा निराशानजक साबित हुआ। साथ ही में मिज की भी एक बार फिर वापसी देखने को मिली और उन्होंने मिज टीवी को होस्ट किया। मेन इवेंट में Hell in a Cell पीपीवी के लिए एक और जबरदस्त चैंपियनशिप को ऑफिशियल कर दिया गया।

यह भी पढ़ें: 12 WWE चैंपियंस और वो कौन से देश के हैं: रोमन रेंस समेत मौजूदा चैंपियन किस देश से आते हैं?

आइए नजर डालते हैं WWE Raw के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर:

#) द मिज ने WrestleMania Backlash में चोटिल होने के बाद आखिरकार Raw में वापसी। उन्होंने अपने दोस्त जॉन मॉरिसन के साथ मिज टीवी को होस्ट किया। इस सैगमेंट में शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली गेस्ट थीं। इस बीच निकी क्रॉस ने भी इसमें दखल दिया और जबरदस्त बहस देखने को मिली। इसके बाद बीट द क्लॉक चैलेंज मैच को भी ऑफिशियल किया गया।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 12 NEXT