14 बार के वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन से फेमस WWE सुपरस्टार ने मांगी माफी, ट्विटर पर दिया बड़ा बयान

WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) से उनके पार्टनर रिडल (Riddle) ने माफी मांगी। दरअसल रेड ब्रांड के मेन इवेंट में इस बार Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई मुकाबला हुआ। एजे स्टाइल्स (AJ Styles), रिडल और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) ने शानदार मैच लड़ा। इस मैच में मैकइंटायर ने जीत हासिल की। पहले इस मैच में रैंडी ऑर्टन शामिल होने वाले थे लेकिन रिडल ने उनकी तरफ से इस मैच में हिस्सा लिया। अगर रिडल इस मैच में जीत जाते तो फिर रैंडी ऑर्टन क्वालीफाई कर जाते।

WWE सुपरस्टार ने माफी मांगी

रिडल ने ट्विटर के जरिए रैंडी ऑर्टन से इस मैच में हार के लिए माफी मांगी। रिडल Money in the Bank लैडर मैच के लिए पहले से क्वालीफाई कर चुके हैं। दरअसल पिछले हफ्ते WWE ने रैंडी ऑर्टन, मैकइंटायर और एजे स्टाइल्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान कर दिया था। इस हफ्ते शो की शुरूआत में सोन्या डेविल और एडम पीयर्स ने कहा कि रैंडी ऑर्टन शो में नजर नहीं आएंगे।

रैंडी ऑर्टन की जगह ट्रिपल थ्रेट मैच में हिस्सा कौन लेगा ये सबसे बड़ा सवाल इसके बाद खड़ा हो गया था। सोन्या डेविल और एडम ने इसके लिए बैटल रॉयल मैच का ऐलान कर दिया। इस मैच में रिडल भी शामिल हुए थे। रिडल ने ये मैच जीतकर सभी को चौंका दिया। मेन इवेंट मैच में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में भी इसके बाद रिडल नजर आए। मैकइंटायर ने इस मैच में जीत हासिल कर Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया।

रिडल अब Money in the Bank लैडर मैच में नजर आएंगे लेकिन रैंडी ऑर्टन को ये मौका नहीं मिल पाया। इस हार से सबसे ज्यादा दुखी रिडल नजर आए। अगर रिडल जीत जाते तो फिर रैंडी ऑर्टन भी Money in the Bank लैडर मैच में नजर आते।

