WWE ने बनाया बड़ा पालन, लगातार दूसरे साल खास इवेंट द्वारा फैंस को मिल सकता है तोहफा; रिपोर्ट में खुलासा

Report updates on Money in the Bank 2025: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2025) को लेकर जो प्लान बनाया हुआ है, उसे लेकर हाल में एक रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। दरअसल WWE ने कुछ समय पहले फ्रांस में एक शो क्लैश इन पैरिस (Clash in Paris) की घोषणा की थी। अब इसी आधार पर कंपनी कुछ और सोच रही है और उसे लेकर हाल में एक बातचीत में जानकारी सामने आई है।

Backstage Pass में WrestleVotes Radio के दौरान जोईवोट्स और टीसी ने Money in the Bank 2025 को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया कि कंपनी इस प्रीमियम लाइव इवेंट को अमेरिका से बाहर होस्ट करने का प्लान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बदल सकता है, लेकिन जिस तरह का फायदा किसी भी जगह को एक बड़े WWE शो को होस्ट करने से होता है, उसे देखते हुए इसकी संभावना बढ़ जाती है। यह इंटरनेशनल फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। पिछले साल भी Money in the Bank यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर हुआ था।

WWE ने हाल में कई बड़े शो बाहर ही किए हैं। Clash at the Castle 2024 स्कॉटलैंड में हुआ था जबकि Bash in Berlin 2024 को जर्मनी में किया गया था। ऐसे में कंपनी भी दूसरे देशों के फैंस को बड़ा शो दे पाती है। इन बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को छोड़कर कंपनी ने Backlash 2024 को फ्रांस में किया था।

WWE Elimination Chamber 2025 भी कनाडा में हो रहा है

WWE अमेरिका से अलग किए जाने वाले शो की कड़ी में इस साल भी एक बड़ा प्रीमियम इवेंट बाहर होस्ट करने वाली है। Elimination Chamber 2025 इस साल कनाडा में होगा। जॉन सीना इस इवेंट में होने वाले चैंबर मैच के लिए पहले ही बिना किसी मैच के क्वालीफाई कर चुके हैं। वहीं सीएम पंक हालिया Raw एपिसोड में इसके लिए क्वालीफाई कर गए थे। इसके साथ ही विमेंस में इस मैच का हिस्सा बनने की दावेदारी आखिरी Raw एपिसोड में इयो स्काई के ऊपर DQ के चलते जीत पाकर लिव मॉर्गन प्राप्त कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि जॉन सीना के इस शो में आखिरी बार नजर आने का फायदा उन्हें होता है, या कोई और ही जीत दर्ज करता है।

