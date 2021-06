WWE Rumor Roundup: SummerSlam 2021 के बाद  Roman Reigns के संभावित प्रतिद्वंदी का खुलासा हुआ, खतरनाक सुपरस्टार जल्द कर सकता है रिंग में वापसी  

WWE Rumor Roundup के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। WWE ने Money in the bank पीपीवी के बिल्ड-अप की शुरूआत कर दी है, हालांकि, ऐसा लग रहा है कि कंपनी का मुख्य फोकस SummerSlam 2021 पर है। ऐसा लग रहा है कि WWE SummerSlam 2021 पीपीवी के बाद यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का मुकाबला उनके पुराने दुश्मन के साथ कराना चाहती है।

ये भी पढ़ें: 8 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिनकी उम्र 40 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है

इसके अलावा दो बार के यूएस चैंपियन ने कंफर्म किया है कि वह रिंग में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं और यह उनके फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। केविन ओवेंस ने हाल ही में WWE से ब्रेक लेने की जानकारी दी थी और उनके स्टेटस पर भी अपडेट सामने आ रहा है। इसके अलावा खबर है कि WWE एक बड़े स्टार को साइन करना चाहती है। आइए WWE से जुड़ी इन खबरों और अफवाहों पर विस्तार से नजर डालते हैं।

5- WWE SummerSlam 2021 के बाद रोमन रेंस के संभावित प्रतिद्वंदी का खुलासा हुआ

रोमन रेंस Money in the bank 2021 में ऐज के खिलाफ अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। इस मैच में रोमन को ऐज से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, हालांकि, ऐसा लग रहा है कि इस मैच में रोमन, ऐज को हराकर अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन करेंगे। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूजलैटर के डेव मैल्टजर की माने तो WWE SummerSlam 2021 में ऐज vs सैथ रॉलिंस का मैच करा सकती है।

ये भी पढ़ें: 5 यादगार मौके जब WWE में सैमी जेन और केविन ओवेंस के बीच शानदार मैच देखने को मिला था

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सैथ रॉलिंस SummerSlam 2021 के बाद रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें, सैथ रॉलिंस ने WWE SmackDown के पिछले एपिसोड में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की मांग की थी और ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal