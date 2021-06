WWE SmackDown: 5 सुपरस्टार्स जो रे मिस्टीरियो की हार के बाद रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं

WWE ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन (SmackDown) में रोमन रेंस (Roman Reigns) बनाम रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) वाला हैल इन ए सैल (Hell In A Cell) मैच को कर दिया और इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। इस स्थिति में अब Hell In A Cell शो में एक बड़ा मैच नहीं होगा पर कंपनी अब क्या कदम ले सकती है।

रे की हार तय थी और वही हुआ भी। रे की हार के बाद अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि कंपनी ट्राइबल चीफ के लिए किसे विरोधी चुनेगी। ट्राइबल चीफ के काम में इजाफा और उनके रुतबे में भी बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि जिमी उसो ने भी अब उनके साथ जुड़ाव कर लिया है। रे को हराने के बाद कौन से हैं वो रेसलर्स जो रेंस को चैलेंज कर सकते हैं? आइए जानते हैं।

#5 WWE सुपरस्टार डॉमिनिक मिस्टीरियो

इस आर्टिकल के लिखे जाने तक Hell In A Cell में रोमन रेंस के पास कोई विरोधी और मैच नहीं है। ऐसे में कंपनी अगर चाहे तो शो में या Money In The Bank तक डॉमिनिक मिस्टीरियो को रोमन रेंस के विरोधी के तौर पर दर्शा सकती है। ये लड़ाई भी डॉमिनिक पर हुए अटैक के कारण शुरू हुई थी।

डॉमिनिक इस मैच में जीतने तो नहीं वाले हैं लेकिन अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उससे उनके करियर और आनेवाले समय में उनके लिए मौके बढ़ जाएंगे। वैसे भी उनकी उम्र में सिर्फ दो लोग ही चैंपियन बने थे और वो ब्रॉक लैसनर और रैंडी ऑर्टन हैं। डॉमिनिक अभी उस स्तर पर नहीं हैं जो ये दोनों 24 साल की उम्र में थे और जिसकी वजह से उन्हें चैंपियन बनाया गया था।

