WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

WWE SmackDown Surprises: WWE SmackDown का इस हफ्ते King and Queen of the Ring से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिलने वाला है। स्मैकडाउन के इस एपिसोड का आयोजन सऊदी अरब में कराया जाएगा। WWE इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के लिए कई बड़े मुकाबले बुक कर चुकी है इसलिए इसे मिस नहीं किया जा सकता है।

SmackDown के इस एपिसोड में कोडी रोड्स और लोगन पॉल आखिरी बार अपने मैच को हाइप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद है कि ब्लू ब्रांड में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जाएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर को क्लीन तरीके से हरा सकती हैं नाया जैक्स

WWE SmackDown में इस हफ्ते Queen of the Ring के सेमीफाइनल में बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स मैच होना है। ये दोनों ही विमेंस डिवीजन में मौजूद सबसे ताकतवर सुपरस्टार्स में शामिल हैं। यही कारण है कि ब्लू ब्रांड में होने वाले इस मुकाबले के खतरनाक होने की उम्मीद की जा रही है।

इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा विमेंस टैग टीम चैंपियन बियांका बड़ी सुपरस्टार हैं। हालांकि, नाया को मौजूदा समय में काफी खतरनाक दिखाया जा रहा है। इस वजह से संभव है कि जैक्स को SmackDown में ब्लेयर के खिलाफ क्लीन तरीके से मैच जीतने के लिए बुक किया जा सकता है।

4- टांगा लोआ WWE SmackDown में अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं

ब्लडलाइन की मौजूदा समय में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ दुश्मनी देखने को मिल रही है। अब इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs सोलो सिकोआ और टांगा लोआ मैच बुक कर दिया गया है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स बेहतरीन टीम हैं इसलिए वो इस मुकाबले में हील सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

देखा जाए तो ब्लडलाइन का लीडर बनने के बाद से ही सोलो सिकोआ को काफी ताकतवर दिखाया जा रहा है। यही कारण है इस मैच में उनके अपनी टीम को जीत दिलाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, टांगा लोआ हाल ही में WWE का हिस्सा बने हैं और उन्हें अभी तक टीवी पर ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला है। इस वजह से संभव है कि कंपनी टांगा के हाथों इस टैग टीम मैच का अंत करने के लिए बुक कर सकती है।

3- WWE Raw में कोडी रोड्स को धराशाई कर सकते हैं लोगन पॉल

लोगन पॉल को King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला है। लोगन की पिछले हफ्ते SmackDown में कोडी पर हमला करने की चाल नाकाम रही थी। पॉल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोडी अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में पूरी तरह फिट होकर मैच लड़ने के लिए उतरें।

यही कारण है कि यूएस चैंपियन इस हफ्ते SmackDown में एक बार फिर अमेरिकन नाईटमेयर पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। संभव है कि लोगन पॉल ब्लू ब्रांड में कोडी रोड्स पर धोखे से ब्रास नकल का इस्तेमाल करके उन्हें धराशाई कर सकते हैं। इसके बाद भी लोगन अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करना जारी रखते हुए उन्हें धराशाई कर सकते हैं।

2- WWE SmackDown में एजे स्टाइल्स को Raw में भेज सकते हैं निक एल्डिस

एजे स्टाइल्स मौजूदा समय में ब्लू ब्रांड का हिस्सा हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर जनरल मैनेजर निक एल्डिस से बात करना चाहते हैं। एजे को इस हफ्ते SmackDown में निक से WWE में अपने भविष्य को लेकर बात करने का मौका मिलने वाला है। देखा जाए तो स्टाइल्स को ब्लू ब्रांड का हिस्सा बने हुए काफी लंबा समय बीत चुका है।

इस वजह से अब उन्हें इस ब्रांड में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। संभव है कि निक एल्डिस इस हफ्ते SmackDown में फिनॉमिनल वन के साथ मुलाकात के बाद उन्हें Raw में भेजने का ऐलान कर सकते हैं। कुछ समय पहले आई रिपोर्ट में भी बताया गया था कि WWE ड्राफ्ट के बाद ट्रेड करा सकती है। अगर एजे स्टाइल्स को Raw में भेजा जाता है तो ट्रेड के तहत उनकी जगह रेड ब्रांड के किसी सुपरस्टार को SmackDown का हिस्सा बनाया जा सकता है।

1- WWE SmackDown में वापसी करके रैंडी ऑर्टन को फाइनल में जगह बनाने में मदद कर सकते हैं केविन ओवेंस

WWE SmackDown में रैंडी ऑर्टन को King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में टामा टोंगा का सामना करना है। यह बात तो पक्की है कि ब्लडलाइन इस मैच में दखल देकर टामा की फाइनल में एंट्री कराने की कोशिश कर सकती है। रैंडी के अलावा केविन ओवेंस भी ब्लडलाइन के कट्टर दुश्मन हैं।

हालांकि, केविन Backlash France में ब्लडलाइन के खिलाफ स्ट्रीट फाइट मैच में लहूलुहान होने के बाद से ही टीवी पर दिखाई नहीं दिए हैं। संभव है कि ब्लडलाइन के दखल की वजह से ऑर्टन को टोंगा के खिलाफ मैच में मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस स्थिति में ओवेंस चौंकाने वाली वापसी करते हुए ब्लडलाइन का बुरा हाल कर सकते हैं। वहीं, एपेक्स प्रिडेटर इसका फायदा उठाकर मैच जीतते हुए फाइनल में गुंथर के खिलाफ मुकाबले में जगह बना सकते हैं।