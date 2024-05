WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में ब्लू ब्रांड की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट सामने आए। इसके अलावा कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs लोगन पॉल के चैंपियन vs चैंपियन मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिला।

वहीं, ब्लडलाइन ने इस हफ्ते SmackDown में भी बवाल मचाना जारी रखा। इसके साथ ही भविष्य के लिए कुछ बड़ी चीज़ें टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- WWE बियांका ब्लेयर vs जेड कार्गिल मैच को आने वाले समय के लिए बचाकर रखना चाहती है

जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर मौजूदा विमेंस टैग टीम चैंपियन हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस हफ्ते SmackDown में Queen of the Ring के क्वार्टरफाइनल में कम्पीट किया। अगर ये दोनों अपने-अपने मैच जीत जाती तो इन दो दोस्तों के बीच सेमीफाइनल में मैच देखने को मिलता।

हालांकि, केवल बियांका ब्लेयर अपना मैच जीत पाईं और जेड कार्गिल को DQ के जरिए हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो बियांका vs कार्गिल बहुत बड़ा मुकाबला है और WWE इस मुकाबले को SmackDown के रैंडम एपिसोड में नहीं कराना चाहती है। ऐसा लग रहा है ब्लेयर और जेड की दोस्ती टूटने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच किसी बड़े इवेंट में मैच बुक किया जा सकता है।

4- WWE SmackDown में DIY को मिलेगा टैग टीम चैंपियनशिप मैच?

DIY का इस हफ्ते SmackDown में बेर्टो और एंजल से टैग टीम मैच में आमना-सामना हुआ। बता दें, DIY मुकाबले में लिगाडो डेल फैंटासमा के दखल के बावजूद जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं, जीत के बाद DIY का WWE टैग टीम चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के साथ स्टेयरडाउन देखने को मिला।

इसके बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों टीमों के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि DIY बेहतरीन टैग टीम हैं। हालांकि, इस टीम के लिए थ्योरी और वॉलर से टैग टीम चैंपियनशिप जीत पाना आसान नहीं होगा।

3- WWE SmackDown में लोगन पॉल के यूएस टाइटल के अगले चैलेंजर हो सकते हैं एलए नाइट

WWE SmackDown में इस हफ्ते यूएस चैंपियन लोगन पॉल का एलए नाइट के साथ बैकस्टेज स्टेयरडाउन देखने को मिला था। इस चीज़ के जरिए WWE ने भविष्य में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच टीज़ कर दिया है। बता दें, फैंस भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच काफी समय से मांग कर रहे हैं।

देखा जाए तो नाइट अपने WWE मेन रोस्टर करियर में अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं। यही कारण है कि मेगास्टार यह मुकाबला बुक होने के बाद लोगन पॉल को हराते हुए नए यूएस चैंपियन बनना चाहेंगे। हालांकि, एलए नाइट यह उपलब्धि एलए नाइट को संभावित मैच में चीटिंग करने से रोकने की स्थिति में ही हासिल कर पाएंगे।

2- WWE SmackDown में अगले हफ्ते रैंडी ऑर्टन के हाथों टामा टोंगा की हालत काफी खराब हो सकती है

इस हफ्ते SmackDown में टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन ने King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में अपने-अपने मैच जीते। अब इन सुपरस्टार्स का अगले हफ्ते SmackDown में सेमीफाइनल में आमना-सामना होने जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा समय में ये दोनों एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं।

रैंडी ने इस हफ्ते SmackDown के मेन इवेंट में धमाकेदार जीत के बाद टामा टोंगा को अगले हफ्ते मैच को लेकर धमकी दे दी है। देखा जाए तो ऑर्टन हर मामले में टामा से बेहतर हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि एपेक्स प्रिडेटर अगले हफ्ते सऊदी अरब में होने जा रहे SmackDown में टोंगा का बुरा हाल करते हुए उन्हें हरा सकते हैं।

1- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स को ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने के लिए अभी इंतजार करना होगा

पिछले हफ्ते SmackDown में King and Queen of the Ring इवेंट के लिए कोडी रोड्स vs लोगन पॉल का चैंपियन vs चैंपियन मैच बुक कर दिया गया था। कोडी ने सोशल मीडिया के जरिए साफ किया था कि इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ-साथ यूएस टाइटल भी डिफेंड किया जाएगा। रोड्स यूएस चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने को लेकर काफी उत्साहित थे।

इस हफ्ते SmackDown में इस मुकाबले का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला। हालांकि, लोगन पॉल ने सैगमेंट के दौरान चैंपियन vs चैंपियन मैच में यूएस टाइटल डिफेंड करने से इंकार करते हुए कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। इसके बाद लोगन और कोडी रोड्स ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चैंपियन vs चैंपियन मैच में केवल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दांव पर होगी। यही कारण है कि अमेरिकन नाईटमेयर को ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने के लिए अभी इंतजार करना होगा।