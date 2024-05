WWE SmackDown, 10 मई 2024: 2 अच्छी चीज़ें जो स्मैकडाउन में देखने को मिली और 2 जो बहुत बुरी रही

WWE SmackDown: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का हालिया एपिसोड काफी जबरदस्त साबित हुआ। इस शो में कई अच्छे मैच और सैगमेंट देखने को मिले। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों का आयोजन किया गया और कोडी रोड्स को अपना नया चैलेंजर भी मिला।

WWE SmackDown के एपिसोड में कुछ चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया। इसी बीच कुछ जगहों पर कंपनी की बुकिंग थोड़ी निराशाजनक भी रही। इस आर्टिकल में हम WWE SmackDown के इस हफ्ते के एपिसोड की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE SmackDown की अच्छी बात: रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स का मैच

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स के बीच मैच देखने को मिला। दोनों ही दिग्गज रेसलर्स ने इस मैच द्वारा प्रभावित किया। असल में यह King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का मुकाबला था। दोनों को WWE द्वारा अपने मैच के लिए पर्याप्त समय दिया गया।

उन्होंने इस चीज़ का अच्छे से फायदा उठाया और मुकाबले को रोचक बनाया। अंत में एजे स्टाइल्स अपना फिनिशर स्टाइल्स क्लैश देने की कोशिश में थे लेकिन रैंडी ने अचानक उनपर RKO लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की। फैंस को पूरा मुकाबला और मुख्य रूप से इसका अंत खूब पसंद आया।

1- बुरी बात: चैंपियन vs चैंपियन मैच को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं करना

WWE SmackDown के एपिसोड की शुरुआत में निक एल्डिस ने कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल को चुना। इसके बाद कोडी और लोगन के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए King and Queen of the Ring इवेंट में मैच ऑफिशियल हो गया। कोडी रोड्स ने प्रोमो में बताया था कि वो कभी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन नहीं बने हैं।

इसी बीच उन्होंने डबल चैंपियन बनने की बात कही थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी रोड्स ने 2 बेल्ट्स होल्ड करने का जिक्र किया। दूसरी ओर कमेंटेटर कोरी ग्रेव्स ने बताया कि कोडी और लोगन के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल मैच होगा। ऐसे में रोड्स का डबल चैंपियन बनने का जिक्र करने का सेंस नहीं बन रहा था। WWE ने पूरी तरह से फैंस को इस मैच के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं दी, जो एक खराब चीज़ रही।

2- अच्छी बात: WWE द्वारा ब्लडलाइन स्टोरीलाइन में नया ट्विस्ट जोड़ना

पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ब्लडलाइन फैक्शन को सोलो सिकोआ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को लग रहा था कि सोलो सिकोआ यह फैसले ले रहे हैं। पॉल हेमन को भी इसके बारे में कोई आईडिया नहीं था। इस हफ्ते रोमन रेंस द्वारा लिए गए एक चौंकाने वाले फैसले का खुलासा हुआ।

सोलो सिकोआ ने बताया कि रोमन रेंस ने अपनी वापसी नहीं होने तक उन्हें ब्लडलाइन को संभालने का भार दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पॉल हेमन को तब तक उनका वाइजमैन बनकर रहना होगा। सोलो ने पॉल को लगे लगाया। यह ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में एक नया ट्विस्ट है क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि द इन्फोर्सर असल में हेमन से झूठ बोल रहे हैं। यह पूरी स्टोरीलाइन और रोचक बन गई है।

2- बुरी बात: WWE विमेंस चैंपियन बेली के लिए कोई प्लान नहीं होना

WWE Backlash France 2024 में बेली ने टिफनी स्ट्रैटन और नेओमी के खिलाफ शानदार ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत दर्ज करते हुए विमेंस टाइटल को रिटेन किया था। फैंस को उम्मीद थी कि इस हफ्ते बेली की नई स्टोरीलाइन शुरू होगी और उन्हें अगला चैलेंजर मिलेगा।

Smackdown में बेली की बुकिंग एकदम खराब रही। WWE विमेंस चैंपियन होने के बावजूद उनसे अपने अगले चैलेंजर के बारे में सवाल नहीं किया गया, बल्कि जेड कार्गिल को लेकर पूछा गया। WWE ने यहां जेड को टॉप चैंपियन के मुकाबले ज्यादा महत्व दिया, जो एकदम निराशाजनक चीज़ रही। बेली की बुकिंग इससे बेहतर तरीके से की जा सकती थी।