WWE SmackDown, 24 मई 2024: 2 अच्छी चीज़ें जो स्मैकडाउन में देखने को मिलीं और 2 जो बहुत बुरी रहीं

WWE SmackDown Best & Worst: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड काफी जबरदस्त रहा। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) इवेंट से पहले यह ब्लू ब्रांड का आखिरी शो था। इवेंट को WWE द्वारा SmackDown में हाइप किया गया और कई अच्छे मैच देखने को मिले और सैगमेंट्स ने भी प्रभावित किया।

WWE SmackDown के इस एपिसोड में कई अच्छी चीज़ें देखने को मिली। इसी बीच कुछ जगहों पर फैंस को थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा। इस आर्टिकल में हम WWE SmackDown के एपिसोड की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE SmackDown की अच्छी बात: रैंडी ऑर्टन की जीत और केविन ओवेंस की वापसी होना

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा के बीच King of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। यह मैच काफी रोचक रहा और टामा ने रैंडी जैसे दिग्गज के खिलाफ काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंत में सोलो ने दखल देने की कोशिश की लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उनपर हमला कर दिया।

इसी चीज़ का फायदा टामा उठाने गए लेकिन रैंडी ने जबरदस्त तरीके से RKO लगाकर पिन किया और जीत दर्ज की। मैच के बाद सोलो सिकोआ का रैंडी पर गुस्सा फूटा लेकिन केविन ओवेंस ने वापसी करके अपने साथी को बचाया। फैंस को केविन की वापसी काफी ज्यादा पसंद आई। पूरा मेन इवेंट ही रोचक रहा।

1- बुरी बात: WWE विमेंस टैग टीम चैंपियन बियांका ब्लेयर का क्लीन हारना

WWE SmackDown की शुरुआत में बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्लेयर जीत दर्ज करने के लिए फेवरेट थीं लेकिन अंत में नाया जैक्स का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने जीत दर्ज की।

बियांका ब्लेयर विमेंस टैग टीम चैंपियन हैं और ऐसे में उनका क्लीन हारना काफी खराब चीज़ रही। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। WWE ने जरूर ब्लेयर के चोटिल होने का एंगल दिखाया लेकिन चैंपियन का साप्ताहिक शो में इस तरह से क्लीन पिन होना खराब चीज़ रही।

2- अच्छी बात: WWE SmackDown में कोडी रोड्स और लोगन पॉल का सैगमेंट

कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच King and Queen of the Ring में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। WWE SmackDown में इस मुकाबले को हाइप किया गया। रोड्स ने एंट्री की और वो कुछ बोलते, इसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल आ गए।

कोडी रोड्स और लोगन पॉल ने एक-दूसरे पर निशाना साधा और अपने टाइटल मैच को हाइप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में लोगन का झूठ भी पकड़ा गया। उनके पास एक और ब्रास नकल निकला। जिस तरह रोड्स ने अंत में पॉल की बेइज्जती की, उसने इस मैच की हाइप को साफ तौर पर बढ़ा दिया है।

2- बुरी बात: WWE दिग्गज एजे स्टाइल्स के लिए कोई मौका नहीं होना

एजे स्टाइल्स ने पिछले हफ्ते बताया था कि वो निक एल्डिस के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। SmackDown के हालिया एपिसोड में एजे, निक के ऑफिस में गए और वहां जाकर वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच की मांग की। एजे स्टाइल्स ने यह भी बताया कि उनके पास काफी कम समय है।

एजे स्टाइल्स ने पहली बार ऑन-स्क्रीन अपने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए। निक को इतना मनाने के बाद भी वो नहीं माने। निक का मना करना खराब चीज़ रही। एजे जैसे दिग्गज के लिए WWE के पास कोई प्लान नहीं है। Backlash France 2024 में कोडी रोड्स के खिलाफ हार के बाद से स्टाइल्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं। WWE को उनकी बुकिंग में जरूर सुधार लाना चाहिए।