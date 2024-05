WWE SmackDown में होने वाले King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों का ऐलान, नए चेहरों को मिलेगा मौका

WWE: WWE में इस समय किंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। इसके शुरुआती मुकाबले रॉ (Raw) में देखने को मिले थे। इस शो में पहले राउंड के दौरान हुए कई मैचों में मेंस रोस्टर और विमेंस रोस्टर के रेसलर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला था और अब ऐसा ही कुछ स्मैकडाउन (SmackDown) में होने वाला है।

SmackDown में इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के लिए जिन मुकाबलों की घोषणा हुई है, उनमें एजे स्टाइल्स का मुकाबला रैंडी ऑर्टन से होगा। वहीं टामा टोंगा का मुकाबला एंजेलो डॉकिंस के साथ होगा। एंजेलो इस मैच में बॉबी लैश्ले की जगह लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉबी ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए थे।

वहीं विमेंस रोस्टर की तरफ से इस टूर्नामेंट में नेओमी का मुकाबला नाया जैक्स से होगा। WWE विमेंस टैग टीम चैंपियन जेड कार्गिल का मुकाबला पाइपर निवेन से होगा जबकि बियांका ब्लेयर का मैच कैंडिस लेरे के साथ होगा। इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ मैच आने वाले अगले दो दिन में होने वाले WWE सुपरशो इवेंट्स में भी जारी रहेंगे।

यह मैच 11 मई को चट्टानूगा, टेनेसी और 12 मई को मैकेन, जॉर्जिया में होंगे। King of the Ring टूर्नामेंट में कोफी किंगस्टन का मुकाबला रे मिस्टीरियो से होगा, जबकि बैरन कॉर्बिन का मैच कार्मेलो हेज से होगा और एलए नाइट, सैंटोस इस्कोबार से लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं विमेंस रोस्टर में शेना बैज़लर का मुकाबला ज़ेलिना वेगा से होगा।

Expand Tweet

WWE Raw में हुए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट से जुड़े मुकाबले

WWE Raw में हुए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में कई रेसलर्स को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। इसके ओपनिंग मैच में जे उसो ने फिन बैलर को हराते हुए King of the Ring के अगले राउंड में जगह बनाई। इसके साथ ही इल्या ड्रैगूनोव ने Raw में जबरदस्त मैच में रिकोशे को हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले मैच में इयो स्काई ने नटालिया को हराते हुए Queen of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश किया। इसके साथ ही ज़ोई स्टार्क, लायरा वैल्किरिया विमेंस रोस्टर में और गुंथर मेंस रोस्टर में अपने मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर गए हैं। यह देखना होगा कि इस टूर्नामेंट को जीतकर कौन नया King और Queen of the Ring बनता है।