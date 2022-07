4 कारण क्यों WWE SummerSlam में Seth Rollins को Roman Reigns vs Brock Lesnar मैच में शामिल करके इसे ट्रिपल थ्रेट बना देना चाहिए

Seth Rollins: WWE ने हाल ही में ऐलान किया कि इस हफ्ते रॉ (Raw) में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) द्वारा किये हमले की वजह से रिडल (Riddle) चोटिल हो चुके हैं और इस वजह से रिडल vs सैथ रॉलिंस मैच को इस साल समरस्लैम (SummerSlam) से हटा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अब यह मैच सिंतबर में होने जा रहे Clash at the Castle इवेंट में देखने को मिल सकता है।

हालांकि, इसी के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मैच कैंसिल होने की वजह से सैथ रॉलिंस इस साल SummerSlam को मिस करने वाले हैं। देखा जाए तो सैथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार को SummerSlam से दूर रखना सही नहीं रहेगा और उन्हें इस इवेंट में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में शामिल करना शानदार साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने हैं कि क्यों सैथ रॉलिंस को SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में शामिल कर देना चाहिए।

4- इस वक्त सैथ रॉलिंस के पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं है

WWE सुपरस्टार रिडल के चोटिल होने की वजह से सैथ रॉलिंस के पास प्रतिद्वंदी की कमी हो गई है और इसके साथ ही उनके SummerSlam को मिस करने का खतरा बढ़ चुका है। यही कारण है कि सैथ रॉलिंस को SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में शामिल करना काफी बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है।

वैसे भी, सैथ रॉलिंस WWE और यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं और उन्हें बड़े मैचों में लड़ने का काफी अनुभव है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि रिडल के चोटिल होने की स्थिति में कंपनी ने सैथ रॉलिंस को लेकर क्या फैसला लिया है। इस बात पर भी निगाहें होंगी कि WWE इस साल SummerSlam में सैथ रॉलिंस को ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस मैच में मौका देती है या नहीं।

3- रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर को WWE टेलीविजन पर सैथ रॉलिंस के खिलाफ आखिरी मैच में हार मिली है

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस अपने करियर के दौरान रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर दोनों को कई मौकों पर हराने में कामयाब रहे थे। यही नहीं, ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस को WWE टेलीविजन पर सैथ रॉलिंस के खिलाफ हुए आखिरी सिंगल्स मैच में भी हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, Royal Rumble 2022 में आखिरी बार सैथ रॉलिंस vs रोमन रेंस मुकाबला हुआ था और इस मैच में सैथ की DQ के जरिए जीत हुई थी।

वहीं, सैथ रॉलिंस और ब्रॉक लैसनर के बीच आखिरी सिंगल्स मैच SummerSlam 2019 में हुआ था और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए इस मैच में सैथ ने ब्रॉक को मात दी थी। चूंकि, सैथ रॉलिंस को WWE टेलीविजन पर रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के खिलाफ हुए आखिरी मैच में जीत मिली थी इसलिए उन्हें इस साल SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में शामिल करके इसे ट्रिपल थ्रेट बना देना चाहिए।

2- WWE SummerSlam में होने जा रहे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में फैंस की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए

WWE में ब्रॉक लैसनर की वापसी के बाद से ही उनका दो मौकों पर रोमन रेंस के खिलाफ सिंगल्स मैच देखने को मिल चुका है। यही कारण है कि फैंस इस साल SummerSlam में एक बार फिर रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच देखने को लेकर उतने ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से भी सैथ रॉलिंस को इस मैच में शामिल कर देना चाहिए।

वैसे भी, कुछ फैंस SummerSlam में इस मैच में सैथ रॉलिंस को शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। यही नहीं, अगर सैथ रॉलिंस को इस मैच में शामिल किया जाता है तो इस मैच के दौरान कुछ यादगार पल देखने को मिल सकते हैं और यह इस साल SummerSlam में होने जा रहा सबसे बेहतरीन मैच साबित हो सकता है।

1- इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच WrestleMania 31 में हुए मैच को दोहराने के लिए

WrestleMania 31 के मेन इवेंट में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच देखने को मिला था और सैथ रॉलिंस मैच के अंतिम पलों में अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए इस मुकाबले में शामिल हो गए थे। देखा जाए तो सैथ रॉलिंस के शामिल होने से यह मुकाबला काफी यादगार बन गया था और रॉलिंस यह मैच जीतकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे।

यह कहना गलत नहीं होगा कि WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस फिलहाल के लिए SummerSlam से बाहर हो चुके हैं। यही कारण है कि सैथ रॉलिंस को इस इवेंट में होने जा रहे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में शामिल कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो WrestleMania 31 की तरह एक बार फिर इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल पाएगा।

