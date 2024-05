WWE SmackDown के ऑफ एयर होने के बाद 6 फुट 8 इंच के जायंट Superstar ने मचाई तबाही, 4 साल बाद मैच लड़ते हुए हासिल की बड़ी जीत

Braun Strowman: WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) वैसे तो रॉ (Raw) सुपरस्टार हैं लेकिन वह स्मैकडाउन (SmackDown) में नजर आए, जहां उन्होंने शिंस्के नाकामुरा (Shinske Nakamura) को शो के बाद हुए डार्क मैच में हरा दिया। यह चार सालों में दोनों के बीच पहला सिंगल्स मैच था।

6 फुट 8 इंच के ब्रॉन स्ट्रोमैन SmackDown के बाद हुए दो डार्क मैचों में से पहले वाले का हिस्सा थे, जहां उन्होंने नाकामुरा को हराकर तबाही मचाई। यह 10 अप्रैल 2020 के बाद पहला मैच था, जहां यह दोनों आमने-सामने आए थे। शिंस्के एक साल बाद ड्रॉफ्ट के चलते WWE SmackDown का हिस्सा बने हैं। 7 बार के पूर्व चैंपियन नाकामुरा ने हाल ही में अपने डेंजर अवतार को वापस लाने की बात की है।

ब्रॉन इस साल ड्रॉफ्ट के दूसरे दिन WWE Raw के दौरान दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने आकर जे उसो को फिन बैलर और मैकडॉना के अटैक से बचाया था। उन्होंने इसके बाद फिन बैलर पर अटैक करते हुए उन्हें चोकस्लैम दे दिया। उस समय यूएस चैंपियन लोगन पॉल भी वहीं मौजूद थे, लेकिन वह इनके अटैक से बचकर निकलने में कामयाब रहे थे।

WWE SmackDown में हुआ जबरदस्त एक्शन और मचा धमाल

WWE SmackDown के इस हफ्ते के शो के दौरान हमें कई मैच देखने को मिले, जहां King of the Ring और Queen of the Ring से जुड़े हुए मुकाबले हुए थे। इसके कारण कई रेसलर्स अगले King of the Ring और Queen of the Ring कहलाने के हल को पाने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं।

शो के अंत में हमें एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। यह मैच फैंस को बेहद पसंद आया था। वहीं शो की शुरूआत में हमें कोडी रोड्स के अगले विरोधी का पता चला, जिनका मुकाबला आने वाले King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा।

इसके साथ ही द ब्लडलाइन से जुड़ा हुआ सैगमेंट भी देखने को मिला, जिसके बाद फैंस यह जानने को उत्सुक हैं कि इस ग्रुप की आगे की कहानी क्या होगी। इस हफ्ते के शो के बाद King of the Ring टूर्नामेंट की राह और साफ हो गई है।