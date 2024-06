"आप मेरे कारण दर्द में हैं" -WWE दिग्गज CM Punk पर खतरनाक हमला करने वाले पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी उड़ाई धज्जियां

Drew Mcintyre Takes Shot At CM Punk: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में सीएम पंक (CM Punk) पर खतरनाक हमला किया था। अब ड्रू ने सोशल मीडिया के जरिए पंक पर तंज कसते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी है। स्कॉटिश वॉरियर दिग्गज की बुरी हालत करने की वजह से फिलहाल काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

बेस्ट इन द वर्ल्ड पिछले हफ्ते अपने होमटाउन शिकागो में हुए WWE SmackDown के एपिसोड में नज़र आए थे। कोडी रोड्स ने ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में सीएम पंक को ब्लडलाइन के हमले से बचा लिया था। हालांकि, इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने बैकस्टेज पंक पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया था।

इसके बाद ड्रू ने दिग्गज को एंट्रेंस रैंप पर लाकर लिटा दिया था। मैकइंटायर ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए सीएम पंक की बेइज्जती करते हुए उन्हें बुरा इंसान कहा। इसके साथ ही पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने पंक की वो ब्रेसलेट दिखाई जिसपर उनकी वाइफ एजे ली और डॉग लैरी का नाम लिखा था। स्कॉटिश वॉरियर ने कहा,

"वो बुरे इंसान हैं। जब मुझे इस लेवल तक पुश किया जाता है तो मैं भी मॉन्स्टर बन जाता हूं। सीएम पंक मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं? कौन मुझे रोकेगा? मैं एक अच्छा इंसान हूं। पंक आपने मेरा सपना मुझसे छीन लिया और अब आप जब भी अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप हर बार मुझे बुरे सपने के रूप में देखेंगे। आप खुद को बुरा समझते हैं लेकिन जब मुझे उकसाया जाता है तो मैं काफी खतरनाक बन जाता हूं। मैं आपसे नफरत करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे ज्यादा किसी से नफरत की होगी। मुझे आपको दर्द में देखकर अच्छा लगता है और आप मेरे कारण दर्द में हैं।"

WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर का Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने का टूटेगा सपना?

WWE Raw में अगले हफ्ते ड्रू मैकइंटायर vs शेमस vs इल्या ड्रैगूनोव का मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलने वाला है। ड्रू यह मैच जीतकर मेंस MITB लैडर मैच के लिए क्वालीफाई करना चाहेंगे। हालांकि, अगर सीएम पंक की स्थिति में सुधार आ चुका है तो वो अपना बदला लेने के लिए इस मुकाबले के दौरान नज़र आकर मैकइंटायर का ध्यान भटका सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्कॉटिश वॉरियर का WWE Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने का सपना टूट सकता है।

