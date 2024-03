WWE दिग्गज The Rock ने भारतीय Superstar की जमकर तारीफ की, जानिए क्यों हुई थी सराहना?

The Rock: द रॉक (The Rock) की गिनती WWE इतिहास के सबसे महान रेसलर्स में की जाती है और उनके द्वारा तारीफ मिलना किसी भी रेसलर के लिए बहुत खास लम्हा हो सकता है। कुछ ऐसा ही भारतीय रेसलर जिंदर महल (Jinder Mahal) के साथ हुआ है, जिन्होंने रॉ (Raw) Day 1 में The Rock के साथ रिंग शेयर की थी। अब खबर सामने आई है कि द पीपल्स चैंपियन ने जिंदर के काम की तारीफ़ की थी।

Gorilla Position को दिए एक हालिया इंटरव्यू में जिंदर महल ने बताया कि WWE Raw Day 1 में उनके परफॉर्मेंस की बैकस्टेज खूब तारीफ की गई थी। यहां तक कि खुद द रॉक ने भी भारतीय रेसलर की तारीफ की थी। जिंदर महल ने साथ ही बेबीफेस टर्न लेने के संकेत देते हुए कहा:

"मैं नहीं जानता, शायद मॉडर्न डे महाराजा को बेबीफेस के रूप में देखा जाए। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि मुझे केवल फैंस नहीं बल्कि बैकस्टेज कई ऑफिशियल्स और राइटर से भी सराहना मिली थी। यहां तक कि द रॉक ने भी मेरी तारीफ की थी, इसलिए वो लम्हा मेरे लिए बहुत खास रहा।"

आपको याद दिला दें कि जिंदर महल ने उस सैगमेंट में अमेरिकी लोगों पर तंज कसने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे में द पीपल्स चैंपियन ने वापसी करके सबको चौंका दिया था। द रॉक ने जिंदर को पीपल्स एल्बो का स्वाद भी चखाया था।

WWE WrestleMania 40 से पहले बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं Jinder Mahal

द रॉक के साथ रिंग शेयर करने के कुछ ही दिनों बाद जिंदर महल को सैथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिला था। जिंदर ने इसी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा:

"मुझे कभी-कभी लगता है कि लोग मेरे नाम को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना उसे मिलना चाहिए। फिर भी ये बातें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बैकस्टेज ऑफिशियल्स से सपोर्ट मिलने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं एक एक्टिंग कोच की निगरानी में खूब अभ्यास कर रहा हूं और अब नई चीज़ें करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि WWE भी नई चीज़ों के लिए तैयार रहेगी।"