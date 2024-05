Randy Orton Seemingly Suffers Injury: WWE King and Queen of the Ring का आयोजन सफल रहा। फैंस को कुछ अच्छे मुकाबले देखने को मिले। हालांकि, कोई बड़ा सरप्राइज फैंस को नहीं मिला। WWE के टॉप सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) को उनके मैच के बाद लंगड़ाते हुए देखा गया। फैंस इस बात से जरूर चिंता में पड़ गए हैं।

King and Queen of the Ring का आयोजन सऊदी अरब में हुआ। मेन इवेंट में कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप लोगन पॉल के खिलाफ डिफेंड की। दोनों के बीच अच्छा मैच हुआ अंत में रोड्स ने अपना टाइटल रिटेन किया।

King of the Ring के फाइनल में गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच मैच देखने को मिला। गुंथर ने जीत हासिल की। दोनों के बीच धमाकेदार मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद ऑर्टन की हालत खराब हो गई थी। ऐसा लगा कि उनके पांव में इंजरी आ गई क्योंकि वो लंगड़ाते हुए बैकस्टेज गए। कुछ ऑफिशियल्स ने भी उनकी मदद की। मैच के दौरान भी कई बार उनके पांव में दिक्कत देखने को मिली।

दूसरी तरफ लोगन पॉल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी लंगड़ाते हुए बैकस्टेज गए। एक फैन ने दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। आप फुटेज को नीचे देख सकते हैं।

WWE में पिछले साल Survivor Series में रैंडी ऑर्टन ने की थी वापसी

आप सभी को पता है कि पीठ की चोट के कारण करीब एक साल से ज्यादा समय तक ऑर्टन एक्शन से बाहर रहे थे। पिछले साल Survivor Series में उन्होंने लंबे समय बाद वापसी की थी। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो अभी भी फिट नहीं हैं। मैच के दौरान कई बार उनकी पीठ की चोट झलकती है।

अब ऐसा लग रहा है कि उनके पांव में भी चोट लग गई है। गुंथर के खिलाफ उन्हें विवादित हार का सामना करना पड़ा। गुंथर ने जब उन्हें रोलअप किया तब उनके कंधे ऊपर उठे हुए थे। ये चीज रेफरी नहीं देख पाए और ऑर्टन को धोखा मिल गया। खैर ऑर्टन को लेकर आगे जाकर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर से उन्हें एक्शन से बाहर होना पड़ेगा। इससे उनके करियर पर भी फुलस्टॉप लग सकता है। साथ ही साथ कंपनी द्वारा प्लान गए प्लान पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

