Roman Reigns की WWE Crown Jewel 2023 में चीटिंग से जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जानिए ट्राइबल चीफ ने क्या कहा?

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) के लिए क्राउन ज्वेल (Crown Jewel 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट काफी ज्यादा यादगार रहा और उन्होंने एलए नाइट (La Knight) को चीटिंग से हराते हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया। अब इस दमदार जीत के बाद रेंस की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

ट्राइबल चीफ ने मेगास्टार के खिलाफ हुए जबरदस्त मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर मैच की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा,

"मुझे कोई छू नहीं सकता और अभी भी आपका अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन"

Crown Jewel 2023 के मेन इवेंट में रोमन रेंस और एलए नाइट के बीच मुकाबला देखने को मिला। यह मैच काफी ज्यादा जबरदस्त साबित हुआ, जिसमें दोनों सुपरस्टार्स ने जीत दर्ज करने की भरपूर कोशिश की। इस बीच मैच में एक पल ऐसा भी आया था जब लगभग एलए नाइट ने रेंस को पिन कर दिया था, लेकिन जिमी उसो ने दखल देते हुए रेंस का पैर रोप्स पर रख दिया और इसी वजह से नाइट जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए।

जिमी उसो ने मैच में दखल दिया, जिसकी वजह से एलए नाइट चैंपियन नहीं बन पाए। इसका फायदा रोमन रेंस ने उठाया और नाइट पर लगातार दो स्पीयर्स लगाकर उन्हें पिन करके इस मैच को जीता था।

WWE Crown Jewel 2023 के बाद क्या होगा Roman Reigns का अगला कदम?

ट्राइबल चीफ ने WWE Crown Jewel 2023 में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और इससे पार पाते हुए एलए नाइट को शिकस्त दी। फैंस जानने को इच्छुक हैं कि रेंस का अगला कदम क्या होगा? आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्राइबल चीफ का साल 2023 में आखिरी मैच था और अब वो सीधे अगले साल Royal Rumble प्रीमियम लाइव इवेंट में ही एक्शन में दिखाई देंगे।

WWE का अगला शो Survivor Series है और अगर रिपोर्ट को सही माना जाए तो वो साल के आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करेंगे। रोमन रेंस ने इस साल कुल मिलाकर 7 मैच लड़े हैं, जिसमें से 5 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की और दो मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रेंस ने Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania 39, SummerSlam 2023 और Crown Jewel 2023 में जीत दर्ज करते हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया।

सिंगल्स मैचों में रेंस का रिकॉर्ड शत प्रतिशत रहा और उन्हें कोई भी सुपरस्टार शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुआ। इसी वजह से रेंस अभी भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। इसके अलावा रोमन रेंस को Night of Champions 2023 में टैग टीम चैंपियनशिप मैच और Money in the Bank 2023 में द उसोज़ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।