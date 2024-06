Money in the Bank मैच जीता लेकिन फिर भी कभी नहीं कर पाए कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन, इन WWE Superstars के नाम दर्ज है शर्मनाक रिकॉर्ड

Superstars Who Never Cashed-In Money in the Bank Contract: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन सालों से हो रहा है। इस मुकाबले को जीतने वाले स्टार को एक ब्रीफकेस मिलता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण कई सारे स्टार्स की किस्मत बदली है। सीएम पंक (CM Punk), डेमियन प्रीस्ट, लिव मॉर्गन और सैथ रॉलिंस जैसे बड़े स्टार्स को इस ब्रीफकेस को कैश-इन करने से फायदा हुआ है। इसके बावजूद कुछ ऐसे रेसलर्स हैं, जिन्होंने कभी अपना ब्रीफकेस कैश-इन ही नहीं किया।

Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने वाले रेसलर्स के पास खास मौका होता है। वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके वर्ल्ड टाइटल मैच पा सकते हैं। कई सारे रेसलर्स ने चतुराई का उपयोग करके घायल या थके हुए चैंपियन के खिलाफ अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाते हुए वर्ल्ड टाइटल जीता है।

हर एक Money in the Bank विजेता के लिए चीज़ें सही नहीं रही हैं। आपको बता दें कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, बैरन कॉर्बिन, जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी जैसे पूर्व MITB विनर्स की किस्मत खराब रही है। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन तो किया लेकिन वो चैंपियन बनने में बुरी तरह से असफल हो गए। इसी बीच दो नाम हैं, जो कभी कैश-इन तक नहीं कर पाए।

WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कभी कैश-इन नहीं करने का शर्मनाक रिकॉर्ड ओटिस और मिस्टर कैनेडी के पास है

मिस्टर कैनेडी ने WWE WrestleMania 23 में Money in the Bank के लिए हुए लैडर मैच में जीत दर्ज की। इसी के साथ वो ब्रीफकेस पर कब्जा करने में सफल हुए। लग रहा था कि अब उनके रूप में कंपनी को नया चैंपियन मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को 36 दिनों तक अपने पास रखा।

उन्होंने 7 मई 2007 को WWE Raw के एपिसोड में MITB ब्रीफकेस को ऐज के खिलाफ सिंगल्स मैच में डिफेंड किया। इस मुकाबले में रेटेड-आर सुपरस्टार ने उन्हें हराया और कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया। ऐज ने 4 दिन तक ब्रीफकेस अपने पास रखा और फिर इसे कैश-इन करके खुद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। कैनेडी को भले Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने का मौका मिला लेकिन वो कैश-इन नहीं कर पाए।

2020 के Money in the Bank विजेता ओटिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। WWE के हेडक्वार्टर में हुए इस लैडर मैच में काफी बवाल मचा। अंत में ओटिस के पास MITB ब्रीफकेस आ गया। उस समय लगा था कि कंपनी ओटिस को अपने अगले जायंट स्टार के रूप में देख रही है। समय के साथ ओटिस का रन निराशाजनक होता गया।

उनकी द मिज़ के साथ दुश्मनी देखने को मिली। WWE Hell in a Cell 2020 में मिज़ ने ओटिस को हराते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा कर लिया। इसमें ओटिस को अपने दोस्त टकर द्वारा धोखा मिला। ओटिस ने ब्रीफकेस 168 दिनों तक अपने पास रखा लेकिन वो इसे कैश-इन ही नहीं कर पाए।