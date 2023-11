WWE Survivor Series में हुए 3 मुकाबले जिन्होंने फैंस को सबसे ज्यादा निराश किया

WWE Survivor Series: WWE Survivor Series साल 1987 से लगातार हर साल फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है। आज इसकी गिनती दुनिया में होने वाले सबसे बड़े रेसलिंग इवेंट्स में की जाती है। इस इवेंट में ऐसी कई चीज़ें हुई हैं, जिसने सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया और उसे भूल पाना बहुत मुश्किल है।

अक्सर इस बड़े इवेंट में ड्रीम मैचों को बुक किया जाता रहा है, जिनमें से कुछ धमाकेदार साबित हुए थे लेकिन कई मुकाबलों ने फैंस को निराश भी किया था। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं WWE Survivor Series में हुए उन मैचों के बारे में, जिन्होंने फैंस को बहुत निराश किया था।

#)WWE Survivor Series में Brock Lesnar vs Goldberg मैच उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा

WWE में ब्रॉक लैसनर और गोल्डबर्ग की दुश्मनी काफी ज्यादा यादगार रही है। दोनों दिग्गजों के बीच कई मौकों पर मैच देखने को मिल चुका है। WrestleMania 20 में सबसे पहले दोनों स्टार्स आमने-सामने आए थे और गोल्डबर्ग ने जब कंपनी में वापसी की तो उनका पहला मुकाबला भी बीस्ट के खिलाफ हुआ।

जब उनके जैसे 2 दिग्गज और तगड़े रेसलर्स आमने-सामने आ रहे हों तो क्राउड उनके बीच एक लंबे मैच की उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन जब गोल्डबर्ग ने केवल डेढ़ मिनट के अंदर द बीस्ट को धराशाई किया तो सब चौंक उठे थे। एक तो किसी ने उम्मीद नहीं कि थी कि बीस्ट इतनी आसानी से हार जाएंगे और यह कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी ने इस महा-मुकाबले को यादगार बनाने का मौका गंवा दिया।

#)WWE Survivor Series 2013 में रैंडी ऑर्टन vs द बिग शो मैच बोरिंग साबित हुआ

साल 2013 में टीम हैल नो के टूटने के बाद डेनियल ब्रायन बहुत बड़े बेबीफेस सुपरस्टार के रूप में उभर कर सामने आए। उनकी येस मूवमेंट लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। वो असल में उस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए थे और लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें Survivor Series 2013 में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच मिलेगा।

ब्रायन के बजाय ऑर्टन के खिलाफ चैंपियनशिप मैच द बिग शो को मिला था। लोग पहले ही ब्रायन को टाइटल शॉट ना दिए जाने से निराश थे, वहीं जब द वाइपर का बिग शो के खिलाफ मैच भी बोरिंग साबित हुआ तो फैंस के मन में निराशा का भाव चरम पर जा पहुंचा था।

#)WWE Survivor Series 2017 में 5-ऑन-5 एलिमिनेशन मैच बेकार साबित हुआ

Survivor Series 2017 में टीम Raw vs टीम SmackDown मैच में कर्ट एंगल, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स परफॉर्म कर रहे थे। इस मैच में समोआ जो vs जॉन सीना, फिन बैलर vs रैंडी ऑर्टन जैसी टॉप लेवल की फिउड्स को शुरू किया जा सकता था, लेकिन मैच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।

वहीं मैच में युवा रेसलर्स काफी जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, इसलिए उन्हें दिग्गजों के साथ रिंग शेयर करने का कोई फायदा नहीं मिल पाया। इसके अलावा मैच बहुत स्लो पेस के साथ आगे बढ़ा, जिसने इसे Survivor Series के इतिहास के सबसे निराशाजनक मैचों में से एक बना दिया था।