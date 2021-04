WWE WrestleMania 2021, नाईट 1: शो से पहले सभी मुकाबलों के नतीजों की भविष्यवाणी

WrestleMania Night 1

WWE Title

Drew Mcintyre vs Bobby Lashley

SmackDown Women's Title

Bianca Belair vs Sasha Banks

The Miz vs Bad Bunny

Seth Rollins vs Cesaro

RAW Tag Team Titles

AJ Styles & Omos vs New Day

Braun Strowman vs Shane Mcmahon #WrestleMania pic.twitter.com/TM3slUb4JX