ज्यादा पानी पीने के 5 नुकसान: Jyada Paani Peene Ke 5 Nuksaan

पानी पीना (Drinking Water) तो सेहत के लिए अच्छा (is good for health) होता है तो ऐसे में उसके नुकसान कैसे हो सकते हैं (so how can it have side effects)। अगर आप भी यही सोचते थे और आपको लगता था कि पानी पीना तो कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता है तो आप गलत थे।

जी हाँ, पानी पीना नुकसानदेह नहीं है लेकिन जरूरत से अधिक पानी पीना नुकसानदेह है। पानी को अधिक मात्रा में पीने से आप शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को कम कर देते हैं। इससे वॉटर इंटोक्सिकेशन नामक बीमारी हो जाती है। ये बेहद घातक है क्योंकि इसके कारण शरीर में पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का संतुलन बिगड़ जाता है।

ज्यादा पानी पीने के 5 नुकसान (5 side effects of drinking excess water)

कोमा में जा सकते हैं (Person can go into Coma)

ये बात शोध में सामने आई है कि कई लोग जो जरूरत से अधिक पानी पीते थे उन्हें कोमा जैसी स्थिति में जाते हुए देखा गया है। इस स्थिति में मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। अगर महिलाएं पानी ज्यादा पी रही हैं तो उससे उनके हॉर्मोन्स का स्तर गड़बड़ा सकता है जो किसी भी रूप से सही नहीं है।

डायबिटीज का पहला लक्षण है अधिक पानी पीना (First Sign of Diabetes is drinking excess water)

पानी को पीकर आप अपने शरीर को आराम देते हैं लेकिन क्या हो अगर आपको ये मालूम चले कि अधिक पानी पीने का कारण आपके शरीर में डायबिटीज के होने के आसार को बढ़ा देता है। शुगर (Sugar) होने पर इंसान को नुकसान से दो चार होना पड़ता है और आप खुद को उस परेशानी से बचा सकते हैं।

हाइपोनेट्रिमिया का शिकार हो सकते हैं (Can Cause Hyponatremia)

हाइपोनेट्रिमिया उस स्थिति में होता है जब आपके शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। आप खुद को ऐसी स्थिति में तो नहीं लाना चाहेंगे जहाँ आपका दिल, गुर्दा, लिवर, और फेफड़ा किसी नुकसान में आ जाए। अगर आप भी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो बेवजह या अधिक पानी ना पिएं। सिर्फ तब पानी पिएं जब आपको प्यास लग रही हो लेकिन क्या हो अगर आपको हर समय प्यास लगती हो।

एंजायटी के शिकार होने पर पीते हैं अधिक पानी (Excess Water drinking during Anxiety)

क्या कभी सोचा है कि कानून के रखवाले ये कैसे पता लगा लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ? इसकी एक बड़ी वजह है एंजायटी जिससे जाने अनजाने ही हर कोई ग्रसित है। एंजायटी होने पर आपको पसीने आने लगते हैं और आपके शरीर में दिक्कत का स्तर बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिल और अन्य अंगों पर असर पड़ता है।

किडनी की परेशानी हो सकती है (Excess water causes Kidney Diseases)

किडनी से जुड़ी दिक्कतें तो कोई भी नहीं चाहता होगा लेकिन अगर आप जरूरत से अधिक पानी पीते हैं तो आप किडनी पर असर ड़ाल रहे हैं जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकती हैं। वहीं अधिक पानी पीने से आपको मुँह में सूजन का अनुभव होगा जो कहीं से भी सेहत के लिए सही नहीं है।

