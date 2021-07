32 बार खाना चबाने के फायदे जानकर आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे: 32 Baar Khaana Chabane Ke Fayde Jaankar Aap Ise Kabhi Nahin Chodhenge

अगर हमारे शरीर को सिर्फ खाना ही चाहिए होता तो हम किसी भी सब्जी या दाल एवं रोटी को उसके मूल स्वरुप में खाते और वो अपने आप पेट में जाता जिसके बाद पेट उसपर काम करता। हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि मुँह को खोलते ही उसे 32 दाँतों से स्वागत प्राप्त होता है जबकि जबान से उसे बेस और थूक से उसे जरूरी चीजें प्राप्त होती है।

खाने के बारे में एक किदवंती है जिसके मुताबिक खाने को पिएं और पानी को खाएं (Drink Your Food, Chew Your Water)। अंग्रेजी में कही गई इस किदवंती को हमने घर में भी होते हुए देखा होगा क्योंकि माँ बाप या बड़े बुजुर्ग हमेशा चबाकर खाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि 32 बार चबाने से खाने और शरीर को क्या फायदे होते हैं।

32 बार खाना चबाने के फायदे जानकर आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे (How Chewing Food 32 times can help you lose weight and improve digestion)

आपका खाना आसानी से पच जाता है (Food Gets Digested Well)

जब आप खाने को 32 बार चबाते हैं तो आपका खाना एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसकी वजह से आपको काफी परेशानी होती है, ऐसा लगता होगा आपको, पर ऐसा नहीं है। जब आप खाने को 32 बार चबाते हैं तो उससे आपके खाने को सलाइवा में मौजूद तत्व प्राप्त हो जाते हैं जिससे आपको पाचन में मदद मिलती है।

आप कम भोजन में ही पूरे फायदे प्राप्त करते हैं (You Get all the benefits)

खाने को जब आप चबाते हैं तो उससे आपको कम भोजन में ही पेट फुल होता हुआ दिखता है। खाने को खाना भी एक कला है और अगर खाने को इतनी बार चबाना नहीं होता है तो फिर आप कैसे 32 दाँतों के साथ पैदा हुए हैं? शरीर में मौजूद हर अंग का अपना काम है और ये उसमें से एक है।

आपका रोटी का टुकड़ा छोटा हो जाता है (Eat Small Pieces of Bread)

जब आपको खाना चबाना नहीं निगलना होता है तो आप बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं और उन्हें आधे अधूरे स्तर पर भी शरीर में जाने देते हैं। इससे आपको काफी नुकसान होता है क्योंकि पेट को उन्हें पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप 32 बार चबाने लग जाते हैं तो आपकी रोटी का टुकड़ा भी छोटा हो जाता है।

आप भोजन का आनंद लेते हैं (Enjoy Your Food/ Meal)

खाना खाना एक कला इसलिए है क्योंकि शरीर में जबान पर ही सभी स्वाद ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ आपको खाने के अंदर मौजूद तत्वों और स्वाद की अनुभूति करवाती है। जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो आप इस आनंद को प्राप्त करने में असफल रहते हैं जो कहीं से भी सही नहीं है।

