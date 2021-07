चाय पीने से होने वाले 5 नुकसान: Chai Peene Se Hone Wale 5 Nuksaan

चाय (Tea) पीना भला किसे पसंद नहीं है। हर बात पर तो चाय पीने का रिवाज है। सुस्ती है तो चाय, खुशी है तो चाय, गम में भी चाय, यहाँ तक कि लोग फास्ट फूड के साथ भी चाय पीते हैं। अलग अलग प्रकार की चाय होने के कारण आपको अपने शरीर में आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि हर किसी को एक प्रकार की चाय पसंद नहीं है।

अदरक चाय (Ginger Tea), इलायची चाय (Cardamom Tea), नींबू चाय (Lemon Tea) और काली चाय (Black Tea), सबके अपने फायदे हैं और लोग अलग अलग चाय के मुरीद हैं। इसे पीना जितना पसंद किया जाता है उतना ही इसके नुकसान भी हैं, आइए आपको नुकसान के बारे में बताते हैं ताकि आप ये गलतियाँ ना करें।

चाय पीने से होने वाले 5 नुकसान (5 side effects of drinking tea)

दिल को पहुंचाए नुकसान (Tea Affects Heart Health)

दिल में कई धमनियाँ एवं नलियाँ होती हैं। इनके माध्यम से ही खून आपके शरीर में जाता है। दिल में मौजूद चार चैंबर्स अलग अलग कार्य को करते हैं जिसमें से एक खून को अंदर ले जाता है जबकि दूसरा सफाई, और अन्य उसके बाद शरीर के कोने कोने तक उसे पहुंचाते हैं। अगर आप इसमें गलती कर बैठे तो मुश्किल पेश आएगी और आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है।

आँतों को होता है नुकसान (Intestines' are affected)

पेट में पचने वाला खाना तो अपने अंदर मौजूद गुणों को शरीर को दे देता है लेकिन जो खराब चीजें होती हैं वो उन्हें लिवर और अन्य अंगों को भेज देता है जिसके बाद वो आपके शरीर से बाहर हो जाते हैं। जब आप ज्यादा चाय या बेहद गर्म चाय पीते हैं तो आप इन अंगों पर असर ड़ाल रहे होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट जल्द हो सकता है।

एसिडिटी बढ़ाए (Increases Acidity)

चाय में कैटेचिन्स (catechins) जैसे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं लेकिन साथ साथ इसमें कैफीन भी होता है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, या नहीं है, दोनों ही स्थितियों में आपको चाय अधिक नहीं पीनी चाहिए। इससे ना सिर्फ एसिडिटी बनती है बल्कि जबान के जलने और मुँह में छाले होने का भी खतरा बना रहता है।

सेहत के लिए खाली पेट कभी ना पिएं चाय (Avoid Bed Tea for your health)

चाय को कई लोग सीधे अपने बिस्तर पर ही पीना पसंद करते हैं। ये एक गलत आदत है जो या तो किसी के दबाव में या सीरियल्स के प्रभाव में हमने अपने जीवन में धारण कर ली है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अब तक बिस्तर पर चाय यानी बेड टी पीते थे तो उस आदत को छोड़ दें। सुबह सुबह खाली पेट इसको पीने से से पेट और शरीर में जलन हो सकती है।

नींद और होश उड़ा दे (May Cause Insomnia and loss of memory)

हाल में हुए एक शोध के मुताबिक कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो रात में सोने से पहले या देर रात तक काम करने के कारण चाय पीते हैं तो ये रात में जगने का एक अच्छा साधन है। ऐसा ना करें वरना आपको रात में ना सोने या फिर कई दिनों तक बिल्कुल ना सोने वाली बीमारी इन्सोम्निया भी हो सकती है।

