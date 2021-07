थायराइड में चावल खाना चाहिए कि नहीं: Thyroid Mein Chawal Khana Chahiye Ki Nahin

थायरॉइड (Thyroid) होने पर इंसान को अपनी दुनिया में परेशानियाँ बढ़ती हुई दिखती हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि अमूमन इस तरह की स्थितियाँ इंसान को एकदम से झकझोर देती हैं। गले में होने वाले इस रोग में आप ना तो कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसा करने से रोका गया है।

इसका अर्थ है कि जैसे ही आप ये करते हैं उसी समय आपको अजीब सा दर्द होगा और उसकी वजह से एक पुरानी कहावत सच साबित हो जाएगी। वो कहावत है 'गले की हड्डी (अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हड्डी को पनीर से बदल दें) है, ना निगली जाए, ना उगली जाए।' इस स्थिति में जो दर्द होता है वो अलग।

ऐसे कई लोग हैं जो इस दौरान चावल खाते हैं। अब क्या इसका सेवन अच्छी बात है या ये एक ऐसा कदम है जिसे नहीं किया जाना चाहिए था। इसको लेकर भ्रामक बातें होती हैं। इस भ्रम को खत्म करने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या थायरॉइड के मरीजों को चावल खाना चाहिए या नहीं।

थायराइड में चावल खाना चाहिए कि नहीं (Should we eat rice in case of thyroid)

जी नहीं, आपको चावल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए (No, No Rice at all, in case of thyroid)। ये आपके लिए इस स्थिति में एक बुरी बात होगी। गले में वो आपको इतनी दिक्कत देगा कि आपको खाना कम, और ये एक दर्द वाली एक्सरसाइज जरूर लगेगी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। (Food Alternatives for Thyroid Patients)

पेट को लिक्विड फूड दें (Have Liquid Food)

लिक्विड फूड आपके शरीर को ऊर्जा, मिनरल्स एवं विटामिन्स देगा जो एक अच्छी बात है। आप अपने पेट को फिट रखना चाहते हैं ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। अगर आप चावल के खाने से ही अपनी मील को पूरा मानते हैं तो आप उसको मिक्सी या चक्की में पीसकर किसी लिक्विड में उसका सेवन कर सकते हैं।

नॉर्मल फल खाएं (Have Normal Fruits)

नार्मल फल खाना अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आप फलों को खाएं जिनमें आपको मुश्किल ना हो। अगर आप केला, अनार या फिर आम भी खा रहे हैं तो उसे 32 बार चबा लें। इससे आपके शरीर में जरूरी तत्व भी पहुँच जाएंगे और इतनी बार चबाने के कारण आपको खाने को पचाने और निगलने में दिक्कत नहीं होगी।

नारियल पानी पिएं (Have Coconut Water)

नारियल दो प्रकार का होता है, और ये वो वाला है जो आपको रोड के किनारे मिल जाता है। इसको पीने से आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपकी सेहत एकदम ठीक रहेगी। इस पानी में वो सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं। इसलिए इसका सेवन करें और थायरॉइड से बचें।

