10 बड़े सुपरस्टार्स जिन्हें रिलीज करने के बाद WWE दोबारा कंपनी में वापस लेकर आई

10 बड़े सुपरस्टार्स जिन्हें रिलीज करने के बाद WWE दोबारा कंपनी में वापस लेकर आई Subham Pal FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 21, 2019

डेनियल ब्रायन यह दशक समाप्त होने की कगार पर है और यह दशक डब्लू डब्लू ई(WWE) के लिए काफी शानदार रहा है। पिछले दस सालों के दौरान रेसलिंग प्रमोशंस में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं और आखिरकार WWE को टक्कर देने के लिए AEW जैसी प्रमोशन अस्तित्व में आई। साथ ही NXT के आने के बाद WWE रोस्टर में सुपरस्टार्स की भरमार हो गई। इसका नतीजा है कि WWE रोस्टर इस वक़्त इतनी मजबूत हो चुकी है कि बड़े सुपरस्टार जो कि दूसरे प्रमोशंस में चैंपियन हुआ करते थे, उन्हें WWE में टेलीविज़न पर समय बिताने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा विंस मैकमैहन की कंपनी ने इस दौरान कई सुपरस्टार को रिलीज़ करने के बाद उन्हें दोबारा साइन किया और इस आर्टिकल में हम ऐसे ही सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं।

#10 शेेैल्टन बेंजामिन शेल्टन बेंजामिन शैल्टन बेंजामिन 2000 के दशक में WWE में सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक थे। अपने करियर के शुरुआत में ब्रॉक लैसनर के साथ ट्रेनिंग करने वाले बेंजामिन साल 2010 तक WWE में रहे और इसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। WWE द्वारा रिलीज़ करने के बाद बेंजामिन ने इंडी सर्किट और जापान के कई रेसलिंग प्रमोशंस में काम किया। साल 2016 में एक बार फिर उनकी WWE में वापसी हुई लेकिन वो ज्यादातर वक़्त चोट के कारण बाहर रहे। चोट से वापसी के बाद भी उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया है।

#9 कर्ट हॉकिंस कर्ट हॉकिंस कर्ट हॉकिंस जब WWE डेवलपमेंट सिस्टम से आए थे और वह द ऐजहेड्स फैक्शन का हिस्सा थे, जिन्होंने ऐज की मदद की थी। इसके बाद उन्हें NXT में भेज दिया गया और साल 2012 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद साल 2013 में उन्हें वापस कंपनी में लाया गया लेकिन एक बार फिर से उन्हें कर दिया गया। इंडी-सर्किट और TNA में काम करने के बाद हॉकिंस ने साल 2016 में एक बार फिर वापसी की और तब से वह WWE में ही हैं।

