2 कारण क्यों WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को फेस टर्न लेना चाहिए और 2 कारण क्यों हील सुपरस्टार ही बने रहना चाहिए 

पिछले कुछ समय में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) WWE के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार्स में से एक बनकर उभरे हैं और पिछले हफ्ते Raw में वह मिज को हराकर नए WWE चैंपियन बनने में कामयाब रहे थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि लैश्ले के चैंपियन बनने के बाद से ही उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है।

हालांकि, लैश्ले हील सुपरस्टार के रूप में काफी शानदार काम कर रहे हैं लेकिन यह देखना रोचक होगा कि बेबीफेस टर्न लेने के बाद वह किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इस आर्टिकल में 2 ऐसे कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों बॉबी लैश्ले को फेस टर्न लेना चाहिए और 2 कारण क्यों हील सुपरस्टार ही बने रहना चाहिए।

1- फेस टर्न लेने के बाद WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले का मुकाबला ब्रॉक लैसनर से कराया जा सकेगा

बॉबी लैश्ले और ब्रॉक लैसनर

WWE में अकसर हील vs हील सुपरस्टार का फ्यूड देखने को नहीं मिलता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि फैंस के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि मैच के दौरान उन्हें किस हील सुपरस्टार को चीयर करना है। यही कारण है कि कंपनी हील vs हील सुपरस्टार का मैच कराने से बचना चाहती है। आपको बता दें, फैंस WWE में ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले का ड्रीम मैच होते हुए देखना चाहते हैं।

हालांकि, यह मैच तभी संभव हो पाएगा अगर लैश्ले फेस टर्न ले लेते है इसलिए वर्तमान WWE चैंपियन लैश्ले को फेस टर्न ले लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लैश्ले WrestleMania 37 में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। अगर लैश्ले शोज ऑफ शोज के बाद लैश्ले फेस टर्न लेने का फैसला करते हैं तो उनसे मुकाबला करने के लिए ब्रॉक लैसनर की भी वापसी हो सकती है।

