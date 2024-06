WWE Money in the Bank इतिहास के 3 सबसे धमाकेदार मैच जिन्हें फैंस सालों तक याद रखेंगे

Best Money in the Bank Matches History: WWE का मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट अब महज कुछ ही दिन दूर है। इस इवेंट के दौरान पिछले कई सालों में बहुत मैच हुए हैं। 2010 में शुरू हुए इस इवेंट के दौरान फैंस ने कई रेसलर्स को कामयाबी के नए कीर्तिमान पाते हुए देखा है।

फैंस ने साथ ही रेसलर्स को इस इवेंट में हुए लैडर मैचों में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उसका हिस्सा बनते हुए भी देखा है। इसको जीतकर हमें कई Money in the Bank ब्रीफकेस विजेता देखने को मिले हैं। इस दौरान उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। इस आर्टिकल में हम आपको उन तीन मैचों के बारे में बताने वाले हैं जो WWE Money in the Bank के इतिहास में सबसे शानदार रहे और उन्हें सालों तक याद रखा जाएगा।

#3 WWE Money in the Bank 2021 में रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐज के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे

ऐज 2021 में मेंस Royal Rumble मैच जीतकर आए थे और भले ही यह तथा डेनियल ब्रायन WrestleMania 37 में रोमन रेंस को हराने में नाकाम रहे थे फिर भी फैंस रेटेड आर सुपरस्टार के लिए चीयर कर रहे थे। WWE ने उसी मोमेंटम के सहारे रोमन vs ऐज मैच को बुक किया और फैंस ने लगातार दोनों ही रेसलर्स को सपोर्ट किया। इन दोनों ने एक्शन को इतना बड़ा बना दिया कि कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीतने वाला है।

बैरिकेड के साथ स्पीयर देना हो, या फिर सुपरमैन पंच, रेफरी का एकदम से नीचे गिर जाना हो या फिर टूटी हुई चेयर के सहारे से क्रॉसफेस, सब कुछ फैंस को एंटरटेन करने के लिए किया गया था। द उसोज़ का दखल जिसके जवाब में द मिस्टीरियोज का आना, फिर सैथ रॉलिंस का दखल देना मैच को और यादगार बना गया। इसका फायदा उठाकर रोमन रेंस जीत गए और फिर जॉन सीना की वापसी ने तो इसमें चार चांद लगा दिए।

#2 WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ Money in the Bank 2013 लैडर मैच बेहद शानदार था

जब एक ही मैच में RVD, क्रिश्चियन, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, शेमस और डेनियल ब्रायन हों तो एक्शन का स्तर कैसा होगा, ये किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यह छह रेसलर्स WWE चैंपियनशिप के लिए Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा थे। रॉब वैन डैम इस मैच में सबके प्रिय थे क्योंकि वह फिलाडेल्फिया के ही रहने वाले हैं और यह इवेंट वहीं हो रहा था।

इस मैच के दौरान डेनियल ने शेमस को लैडर पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वह चोटिल हो गए। RVD ने एक फाइव स्टार फ्रॉग स्प्लैश हिट किया और कर्टिस एक्सल ने आकर डेनियल ब्रायन पर अटैक करके उन्हें मैच से अलग कर दिया। इसके बाद पॉल हेमन ने सीएम पंक को धोखा दे दिया और बाकी का काम तो रैंडी ऑर्टन ने RVD को एक RKO हिट करके पूरा कर दिया। रैंडी इस लैडर मैच में ब्रीफकेस जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने SummerSlam में इसको कैश इन कर दिया।

#1 WWE Money in the Bank 2011 तो सीएम पंक और जॉन सीना के बीच हुए मैच के लिए जाना जाएगा

सीएम पंक जब इस मैच का हिस्सा बने थे, तो उस समय तक वह पाइपबॉम्ब प्रोमो कट कर चुके थे और उनके कंपनी छोड़कर जाने की अफवाहें चारों तरफ थी। ऐसे में शिकागो में हुए इस इवेंट में जॉन सीना अपनी WWE चैंपियनशिप को सीएम पंक के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। इस मैच में जितना एक्शन दोनों के बीच नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो उसके बाद या यूं कहें कि अंतिम पलों में हुआ था।

विंस मैकमैहन इस मैच के दौरान आ गए और वह फिर से एक मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब करना चाहते थे। जॉन सीना ने उन्हें ऐसा करने से मना किया लेकिन जब चेयरमैन नहीं माने, तो उन्होंने उनपर ही अटैक कर दिया। इस सबका फायदा उठाकर पंक ने सीना पर GTS हिट कर दिया और मैच जीत गए। इसके बाद विंस ने Money in the Bank लैडर मैच विजेता अल्बर्टो डेल रियो को बुलाया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सीएम पंक ने चेयरमैन को देखते हुए गुडबाय कहा और वह फैंस के बीच से होते हुए बाहर चले गए।