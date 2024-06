3 बड़े मैच जो WWE को Money in the Bank में नहीं कराते हुए SummerSlam 2024 के लिए बचाकर रखने चाहिए

Big Match WWE Should Save for SummerSlam 2024: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) है। इस शो में दो लैडर मैच देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी मैच तय हो गया है। WWE यहां कुछ बड़े मैच बुक करने की कोशिश करेगा। अभी तक कई मैचों के संकेत कंपनी द्वारा दिए भी गए हैं।

इसी बीच कुछ ऐसे मैच हैं, जो WWE को अभी बचाकर रखने चाहिए और साल के दूसरे सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट SummerSlam में बुक करने चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 जबरदस्त मैचों के बारे में बात करेंगे, जो कंपनी को Money in the Bank में बुक करने के बजाय SummerSlam 2024 के लिए बचाकर रखने चाहिए।

3- एलए नाइट और लोगन पॉल का मैच WWE Money in the Bank 2024 में नहीं होना चाहिए

लोगन पॉल और एलए नाइट के बीच मैच की मांग फैंस काफी समय से कर रहे हैं। नाइट पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के पीछे पड़ गए हैं। पहले लगा था कि Money in the Bank के बाद दोनों के बीच स्टोरीलाइन का बिल्डअप शुरू होगा लेकिन ऐसा नहीं है। लोगन पॉल SmackDown के अगले एपिसोड में नज़र आएंगे। यहां उनका एलए नाइट के साथ कंफ्रंटेशन देखने को जरूर मिलेगा।

मेगास्टार सीधा यूएस टाइटल मैच की मांग कर सकते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा संभावना है कि Money in the Bank में ही नाइट और पॉल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मैच हो जाए। WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें SummerSlam 2024 के लिए यह मैच बचाकर रखना चाहिए। फैंस इस फैसले को जरूर पसंद करेंगे।

2- सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर जैसा बड़ा मैच WWE SummerSlam में ही होना चाहिए

सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रही है। पंक के कारण ही ड्रू मैकइंटायर को अपने देश स्कॉटलैंड में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसी के चलते मैकइंटायर ने गुस्से में आकर WWE को छोड़ने का फैसला किया। दूसरी ओर सीएम पंक SmackDown के अगले एपिसोड में नज़र आएंगे। ड्रू मैकइंटायर साफ तौर पर सीएम पंक को किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे।

ऐसे में वो SmackDown के अगले एपिसोड में आकर पंक पर अटैक कर सकते हैं। अगला इवेंट Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट है और ऐसे में फैंस को लग रहा है कि शायद यह मैच इस इवेंट में होगा। कंपनी को उनकी स्टोरी को लंबा खींचना चाहिए और WWE के साल के दूसरे सबसे अहम शो SummerSlam 2024 में यह सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर मैच बुक करना चाहिए।

1- WWE SummerSlam में होना चाहिए कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मुकाबला

Clash at the Castle में कोडी रोड्स ने जीत दर्ज की और बाद में ब्लडलाइन ने आकर अमेरिकन नाईटमेयर पर हमला किया। अभी तक लग रहा है कि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स के बीच Money in the Bank में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा लेकिन कंपनी को इसे बुक नहीं करना चाहिए। सोलो सिकोआ इस समय ब्लडलाइन को लीड कर रहे हैं और वो काफी डॉमिनेंट नज़र आ रहे हैं।

इसी वजह से रोड्स के खिलाफ उन्हें देखना रोचक रहेगा। Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट के बजाय SummerSlam इस मैच के लिए सही विकल्प रहेगा। अभी WWE इन दोनों की स्टोरीलाइन को आगे बढ़ा सकता है। MITB 2024 में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का सामना टैग टीम मैच में ब्लडलाइन के खिलाफ बुक किया जा सकता है। यह एक अच्छा विकल्प रहेगा। बाद में सोलो और कोडी की सिंगल्स स्टोरीलाइन शुरू की जा सकेगी।