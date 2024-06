3 शानदार मैच जो WWE द्वारा Money in the Bank 2024 के लिए बुक किए जा सकते हैं

Matches That Can Happen Money in the Bank 2024: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) है। WWE अपने इस 15वें एडिशन को खास बनाना चाहेगा। Money in the Bank का आयोजन टोरंटो, कनाडा में हो रहा है। यह इवेंट 6 जुलाई 2024 को देखने को मिलेगा। हाल ही में क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) इवेंट का समापन हुआ है और अगले साप्ताहिक शोज़ से MITB के लिए बिल्डअप शुरू होगा।

मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हर साल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी शोज़ में कुछ मुकाबलों का आयोजन होता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 3 शानदार मैचों के बारे में बात करेंगे, जो Money in the Bank 2024 में देखने को मिल सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank ने लिव मॉर्गन और लायरा वैल्किरिया का हो सकता है मैच

लिव मॉर्गन और लायरा वैल्किरिया के बीच मैच की नींव कुछ हफ्तों पहले ही रख दी गई थी। अभी तक दोनों आमने-सामने नहीं आई हैं। उनके बीच मुकाबला बुक करने के लिए Money in the Bank एक जबरदस्त प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन को तगड़े विरोधियों की जरूरत है और अभी तक लायरा का मेन रोस्टर पर रन प्रभावशाली रहा है।

लिव मॉर्गन को अपने चैंपियनशिप रन के दौरान कुछ जीत की जरूरत है। वो लायरा के साथ लड़कर उनका कद बढ़ा सकती हैं और अपने टाइटल रन को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन को इसके लिए सबसे पहले डॉमिनिक मिस्टीरियो से ध्यान हटाकर अपने सिंगल्स रन पर फोकस करना होगा।

2- DIY द्वारा ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया जा सकता है

ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने WrestleMania XL में टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। इसके बाद से वो नए डिजाइन वाली WWE टैग टीम चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए हैं। थ्योरी और वॉलर के बीच पिछले कुछ समय से अनबन देखने को मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं और वो जल्द ही अलग हो सकते हैं। DIY ने भी उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश की है।

DIY का ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के खिलाफ मैच जरूर होगा लेकिन इस बड़े मुकाबले के लिए कोई अहम स्टेज होना जरुरी है। इसी वजह से WWE द्वारा यह टैग टीम टाइटल मैच Money in the Bank के लिए बुक किया जा सकता है। इससे टैग टीम चैंपियनशिप को बड़े शो पर स्पॉटलाइट मिल पाएगी। अगर WWE ने टाइटल चेंज का प्लान बना लिया है, तो उसके लिए भी इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं होगा।

1- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का सामना द ब्लडलाइन से हो सकता है

Expand Tweet

Clash at the Castle 2024 द्वारा एक बड़े मैच की नींव रख दी गई है। आपको बता दें कि कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स पर जीत दर्ज करने के बाद एंट्रेंस एरिया पर आकर सेलिब्रेट किया था। इसी बीच सोलो सिकोआ ने आकर रोड्स को कंफ्रंट किया और फिर ब्लडलाइन ने अमेरिकन नाईटमेयर की हालत खराब कर दी। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन को बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस आए।

WWE ने अपने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank के लिए एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के संकेत दे दिए हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस काफी समय से साथ काम कर रहे हैं। अब कोडी रोड्स उनके साथ जुड़ते हुए द ब्लडलाइन के खिलाफ टैग टीम मैच में नज़र आ सकते हैं। फैंस को यह मुकाबला काफी पसंद आएगा। यहां जबरदस्त बवाल मच सकता है।